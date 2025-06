La otra polémica que esconde el proyecto para suspender las PASO en Mendoza

No habrá Primarias en Mendoza durante 2025

El cuestionamiento central es que la norma es "engañosa" y favorece a la especulación política de Alfredo Cornejo , quien aún no define si Mendoza desdoblará sus elecciones de las nacionales, o si las unificará .

Si optara por la primera opción, los comicios provinciales serían en 2026 , por lo tanto, la ley que discutirá la cámara alta no tendría efecto real . En cambio, si se inclina por la concurrencia, los mendocinos irán a las urnas el 26 de octubre para elegir en simultáneo cargos nacionales y provinciales , sin PASO, tal como lo estableció el Congreso en febrero pasado .

“Mendoza nunca renuncia a tener su régimen electoral propio, con fecha fija por ley”, subrayó días atrás el Gobernador, dejando la puerta abierta al desdoblamiento. “Después, si lo usa o no, dependerá de un análisis de costos y otras decisiones que aún no están tomadas”, agregó.

“Es una especulación política que solamente le conviene a Cornejo, quien está viendo cómo soluciona su problema interno con Petri y si acuerda con La Libertad Avanza”, analizó un dirigente del PJ que no firmó el despacho que el oficialismo impuso en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del pasado miércoles.

Jorge Albarracín, comisión LAC Senado, proyecto suspensión PASO 2025.jpg La comisión de LAC en el Senado sacó despacho para el proyecto de suspensión de las PASO, que se tratará el martes. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

La "letra chica" de la suspensión de las PASO, que afecta a los municipios que desdoblen

De ese encuentro –del cual participó el titular de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín–, surgió una nueva polémica que esconde el texto del proyecto: en caso de ser sancionado, quedarán suspendidas las PASO en los municipios que decidan desdoblar sus comicios.

Ello se debe a que, si los intendentes deciden convocar las elecciones a concejales en una fecha distinta a la Provincia, la normativa vigente fija sus primarias para el 7 de diciembre de este año. “Con este proyecto sancionado, si los municipios convocan a elecciones desdobladas, no tendrán PASO”, confirmaron a Sitio Andino desde la Junta.

Esto afectaría principalmente a los jefes comunales del peronismo, que ya tienen prácticamente decidido el desdoblamiento en sus territorios, a fin de localizar sus comicios y mantener el control de los Concejos Deliberantes. Ciertamente, no es que vean con malos ojos la eliminación de las PASO (que deberían costear con fondos propios), sino que advierten que no habrá igualdad de condiciones respecto a los municipios que no separen sus comicios.

PROYECTO SUSPENSION PASO 2025.pdf

La discusión quedaría saldada si el gobernador finalmente anuncia la unificación de las elecciones con las nacionales. En ese caso, se votarían todos los cargos el 26 de octubre; y en las comunas que desdoblen, sus ciudadanos irán nuevamente a las urnas el 22 de febrero de 2026 –sin PASO– para elegir concejales.

En el oficialismo hay confianza de que esa será la alternativa que se imponga. Si bien las negociaciones con Casa Rosada parecen estancadas en las últimas semanas, estaría allanado el terreno para que se rubrique una alianza electoral. Y en tal caso, habrá concurrencia de comicios. Queda definir aún el nombre que llevará esa coalición en la boleta.

El mileísmo exige que en la competencia nacional, se mantenga el color violeta y La Libertad Avanza como sello. No es una condición exclusiva para Mendoza, sino que la plantea en todos los distritos en los que negocia acuerdos. En Casa de Gobierno pretenden que se incorpore a Cambia Mendoza en el título, como ocurrió –por ejemplo- en Chaco. La denominación local sí figurará en la boleta para los cargos de la Legislatura y los Concejos.

Elecciones 2013, voto, sufragio, colegios, boleta única, jóvenes, votar, urna, mesa En Mendoza se votará con boleta única papel Foto: Cristian Lozano

Si Cornejo unifica, habrá doble urna en Mendoza

Tal como lo establece la ley de boleta única nacional, en caso de simultaneidad de comicios, se utilizarán dos papeletas y urnas separadas; una para cargos federales y otra para locales.

Incluso la BUP de Mendoza difiere en su diseño del modelo aprobado por el Congreso. La versión provincial incluye un casillero de “Voto lista completa”, mientras que la nacional no.

En cuanto al escrutinio, estará a cargo de la autoridad nacional, previo acuerdo de la Junta Electoral Provincial con el juez federal con competencia electoral en Mendoza, Pablo Quirós.