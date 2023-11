La estrella de Netflix en la campaña del balotaje

El acting periodístico de Jaime Bayly (amigo personal de Mauricio Macri y que financia parte de su actividad a traves de la Fundación Libertad de Vargas Llosa ) y los posteos en la red social X de Roger Stone, mano derecha comunicacional de Donald Trump y hacedor de las campañas de las derechas norteamericanas, confirman que la apuesta es manejar a Javier Milei no solo en su camino a la presidencia sino también en su posible mandato.

Jaime Bayly es ampliamente conocido en la Argentina desde la época que se mostraba como un joven jovial y una especie de periodista especialista en programas de entrevistas largamente difundidos. Hoy ese Bayly no existe más y es solo un actor al servicio de la derecha libertaria que produce espacios como la “entrevista” con el candidato anarco libertario .

Roger Stone no es un asesor comunicacional normal, es un personaje sin escrúpulos que lleva casi 50 años armando las más deleznables (y cada vez más sofisticadas) operaciones electorales y mediáticas en la política estadounidense.

Embed

Son tan pocos sus escrúpulos y los de su jefe Donald Trump que no tuvieron problema en prestar sus testimonios e imágenes para el documental Get me Roges Stone que se puede ver en Netflix (y se sugiere ver antes que desaparezca mágicamente) que detalla la perversidad de sus trabajos comunicacionales y políticos y sus problemas con la justicia a partir de ello.

La primera señal de que Stone y su gente estaba detrás de la nueva etapa de Milei se dio cuando llego a la Argentina Tucker Carlson para entrevistar al candidato libertario antes de la primera vuelta. Lo que muestra que Mauricio Macri ya venía colaborando con la campaña del libertario por sobre la de Patricia Bullrich.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felderechistaok%2Fstatus%2F1720461720760484108&partner=&hide_thread=false @RogerJStoneJr, el exasesor de campaña de Donald Trump, Ronald Reagan y Richard Nixon



“Milei entiende perfectamente que Occidente está en guerra y que si la izquierda no es aplastada, no habrá libertad económica, social o personal para las generaciones venideras” pic.twitter.com/ZNdZrhk1HN — El Derechista (@elderechistaok) November 3, 2023

A partir del desembarco de Stone y su gente a la campaña de Milei comenzó a gestarse, a traves de los dispositivos de redes, la campaña del fraude que fue creciendo hasta llegar a la boca de Javier Milei en la nota con el comunicador peruano.

El involucramiento de los asesores de Lula por el lado de Massa y de los de la derecha internacional y Trump por el lado de Milei son muestra de la dimensión que se le da a estas particulares elecciones argentinas en América y lo mucho que está en juego.

El debate de los vices, un adelanto

image.png El debate de los candidatos a vice presidente, un adelanto del que se realizara el domingo una semana antes del balotaje.

El encuentro en los estudios del grupo Clarín de los candidatos a vicepresidentes no aportó demasiado, sí fue un adelantó de lo que puede venir. A primer vuelo sin entrar en análisis finos (que cada lector puede hacerlo viendo el envío) lo más llamativo es la tranquilidad por demás excesiva para su forma de ser y el cambio fuerte de Villaroel respecto al primer debate, en este se la vio mucho más en sintonía con las formas de Javier Milei.

Algunas contradicciones como defender la dolarización y a la vez denunciar que el gobierno actual y Sergio Massa pretenden entregar el país a potencias extranjeras están al tope de los problemas que tiene La Libertad Avanza desde que decidió tomar sin cuestionamientos el discurso del macrismo duro en la primera vuelta.

Rossi, a pesar de mostrarse desconcentrado por varios momentos, tuvo una ventaja, la ausencia total de alguna idea o propuesta por parte de Villaroel de medidas o acciones de gobierno, llegó a decir que ellos “solo emitían opiniones” facilitándole al jefe de Gabinete el pasó por el plató televisivo. Le alcanzó con repetir los principales puntos de la campaña de Sergio Massa sin especificar demasiado y recordarle a Villaroel sus ideas y acciones reivindicadoras de la Dictadura Militar y las propuestas de Javier Milei.

Como aperitivo a la contienda del domingo, no estuvo mal.