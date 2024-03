Nació el amor: Rolando Barbano confirmó su romance con Marina Calabró.

“Escucho siempre a Yanina con Marina, ayer la escuché, te diría que creo que no me perdí ninguno de sus pases. No estoy en modo pareja, digo que soy un fiel oyente. No es la primera vez que le escribo. Siempre lo hago cuando está en el pase. De hecho me dice no me escribas a mi, escribile a Yanina, pero yo a Yanina no le escribo porque me da pánico. Le escribo ahí porque a veces me da gracia lo que están hablando, le aporto algo, algún comentario”, continuó.

“No me gustan las etiquetas. Soy un ser sintiente de toda la vida, estoy muy bueno ahora, estoy contento. Me divierte que Yanina y Marina generen temas de conversación en el pase. Ellas sabían que iba a tener mucho rebote todo lo que pasara en el pase. Siempre le juego con eso a Marina... Qué rápido todo, más rápido que mi moto. No sé, no me he planteado nada por el estilo. No tengo una postura tomada, he tenido relaciones en convivencia y otras no. No tengo un dogma que te digo ‘no conviviría o si’. Ahora vivo solo, por ejemplo. Yo no hablo con toda mi familia. En los temas de mi intimidad son bastante receloso. Estoy bien y no quiero que quede mal. No estoy desmintiendo nada. Marina es mi compañera acá en la radio, la admiro, se lo digo siempre. Me parece una excelente periodista, de las mejores periodistas de la argentina por robo. Referente en lo suyo y capaz de trabajar en cualquier rama del periodismo, eso es lo que me parece más extraordinario. Es muy inteligente, tiene muy buen sentido del humor, es divertida, súper culta, súper informada”, la elogió.

Al día siguiente, los dos hablaron de su relación en el programa de Jorge Lanata, donde ambos trabajan como columnistas. “Nos estamos conociendo”, aseguraron entre risas.