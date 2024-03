Bochini: "Hubiera entregado una Copa Libertadores por evitar la B "

Caer a la Segunda categoría fue un golpe duro y a algunos aún le cuesta asimilarlo. Otros, como Ricardo Bochini, daban todo para que no hubiese sucedido: "Hubiera cambiado una Libertadores por evitar el descenso". El ex futbolista, el máximo ídolo del club, ganó cuatro veces ese trofeo.



Si bien expresó que no cree que Independiente pueda volver a caer de divisional, fue crudo al afirmar: "Vos la Copa la podés volver a ganar, pero el descenso queda para siempre". El "Bocha" jugó 19 años con la camiseta del "Rojo" y ganó 13 títulos.



"Este es un momento muy malo, hay que recuperarse pronto y volver a Primera. Hay que armar un equipo para pelear el campeonato, hoy este momento es muy malo", concluyó Bochini, en diálogo con Pasión Libertadores, sobre el presente que hoy vive su amado equipo.



Fuente: Play Fútbol