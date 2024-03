Bochini: "Le avisé a Cantero que esto iba a suceder"

Ricardo Bochini habló con Fox Sports Radio y allí se refirió al posible descenso de Independiente, con el agregado de que le apuntó a Julio Comparada y luego lo señaló a Javier Cantero como gran responsable de esta campaña que llevaría al "Rojo" por primera vez a jugar en la B Nacional (esto se concretará este lunes si gana Argentinos). Además, el "Bocha" sostuvo: "Esto no se compara con nada, porque a lo sumo era no ganar un campeonato".



"Lo que hizo Comparada fue un desastre, pero esto viene de mucho antes de él, con varias compras millonarias", empezó diciendo Bochini, quien además agregó: "Me dio bronca porque estaba en el club y no pude hacer algo más importante, porque no te dejan hacer lo que uno piensa. Yo he hablado con Cantero y sabe bien cómo iba a empezar ese campeonato. Le dije lo que podía pasar y está sucediendo. Se tenía que armar un equipo con jugadores de categoría. Estuve 20 días sin hablar con él, empezaron a venir nombres y yo notaba que no estaban a la altura de jugar en el club. Él decidió contratar esos nombres con Cristian Díaz, cuando yo le dije que había que traer a Américo Gallego apenas arrancó el campeonato".



Además, el mayor ídolo en la historia de Independiente señaló que el error del club fue los refuerzos. "Me parece que el plantel no se armó bien desde junio, porque hubo jugadores como Leguizamón, Zapata y Santana que no le rindieron y que ganan muy bien en este club, por lo que creo que ese dinero se podría haber utilizado para traer otros nombres, sobre todo porque en muchos casos se incorporaban jugadores en el mismo puesto, por lo que sabíamos que le iba a costar". A su vez, también afirmó: "Brindisi se tiene que quedar y ahora habrá que ver, porque hay jugadores que le rindieron y otros que no lo hicieron".