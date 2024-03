Bochini defendió la gestión de Cantero al frente del Rojo

"Es que además, si Cantero se va no hay en el club un candidato para reemplazarlo. Algunos nombran a Hugo Moyano, pero no sé si el socio de Independiente, que es quien decide, lo quiere como presidente", advirtió.

"Lo que pasa es que todos los que vivimos épocas gloriosas de este club no podemos creer lo que vemos, cuando observamos al equipo jugando en la B Nacional. Esta situación nunca la podíamos imaginar", aceptó.

Bochini ocupa un cargo como asesor futbolístico rentado de la comisión directiva `roja` y está convencido que si el equipo que dirige Omar De Felippe "anda bien, el club puede salir adelante".

"Cuando llega el momento de elegir los refuerzos doy una mano, pero muchas veces no me hacen caso. A Matías Pisano lo traje yo desde Chacarita. Pero cuando le avisé a (Américo) Gallego que estaba eligiendo mal a los jugadores que traía porque eran grandes y estaban lesionados, no me escuchó, y nos fuimos a la B", señaló.

"Yo tengo un sueldo en Independiente y lo que hago es andar mucho por el interior viendo chicos que puedan venir a probarse a las inferiores del club", explicó.

El `Bocha` aseguró que además de Pisano, el otro jugador que recomendó, respondiendo a su paladar futbolístico, fue Paulo Rosales, "al que equivocadamente también dejaron ir".

"Ahora Independiente tiene a un nuevo coordinador de inferiores (Migual Angel Gomis, reemplazante de Manuel Rosendo Magán), recomendado por Gabriel Milito. Es necesario e importante trabajar en ese área", destacó.

"Porque en primera estamos bien con De Felippe, que para mí es uno de los mejores entrenadores de Argentina, porque siempre manda al equipo al frente, tal como lo hacía en Quilmes aún cuando peleaba el descenso", subrayó con el valor intrínseco de ser una de las mpalabras más autorizadas desde la concepción de su fútbol.