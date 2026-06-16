Yanina Zilli enloqueció por completo en Gran Hermano y ligaron todos: qué pasó

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Yanina Zilli protagonizó un insólito episodio dentro de la casa que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Todo comenzó durante la gala de eliminación. Luego de que cuatro participantes lograran salir de placa, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Franco Zunino y Steffany "Campanita" Pereira .

Yanina Zilli mantiene un fuerte vínculo con Zunino , a quien considera como un hijo . A lo largo de la competencia lo defendió en reiteradas oportunidades, especialmente durante las galas de eliminación y en los conflictos que mantuvo con otros participantes.

Por ese motivo, la actriz argentina vivió la definición con mucha angustia. Finalmente, Santiago del Moro anunció la eliminación de Franco Zunino, una noticia que desató una inesperada reacción por parte de Zilli. "Hay gente de mier... en esta casa", lanzó visiblemente afectada.

"¿Qué mier... ven afuera?", repitió una y otra vez, completamente desconcertada por el resultado de la votación. Su reacción no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde algunos usuarios se tomaron la situación con humor, mientras que otros manifestaron preocupación por la intensidad de su comportamiento.

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