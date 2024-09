Runaway, tributo a Bon Jovi, llega por primera vez a San Rafael con su increíble show

"En este show vamos a estar haciendo temas de todas la épocas de Bon Jovi desde sus comienzos hasta la actualidad. Hemos armado un repertorio en donde no creemos que haya una sola canción que no conozcan. La idea es poder brindarles un espectáculo “revival” para que tengan una experiencia Bon Jovi única" destaca Pablo Sanchez vocalista del conjunto.

Diseño sin título (1).jpg Runaway, la primera banda mendocina que hace un tributo del tipo “revival” a Bon Jovi Instagram: @runawaybonjovi

Todo lo que debés saber de Runaway

Runaway fue formada en 2021 por Pablo Sanchez (voz) y Juan Pablo Staiti (guitarra) a los que luego se sumaron Luciano Vicario (teclados), Rubén Barolo (bajo) y Sebastián Morales (batería). Bon Jovi ha sido una inspiración musical ya que muchos de los integrantes han crecido escuchando su música y se ha consolidado como una fuerza imparable en la escena musical local.

El objetivo de la banda es transportar al público a la época dorada de Bon Jovi, los inolvidables años 80 y 90s. Con una meticulosa atención a los detalles sonoros y visuales, ofrecen una experiencia que no solo evoca los grandes éxitos de Bon Jovi, sino que también captura la esencia de sus vibrantes presentaciones en vivo.

RUNAWAY ha sido aclamada por la crítica especializada local como la mejor banda tributo a Bon Jovi en Mendoza. Este reconocimiento es reforzado por la entusiasta respuesta del público en cada presentación, reflejando la autenticidad y pasión con la que el grupo revive los clásicos de Bon Jovi.

Cada actuación es un viaje a través del tiempo, donde se reviven himnos icónicos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" y, por supuesto, "Runaway". La combinación de habilidades musicales sobresalientes y un espectáculo visual impactante garantiza una experiencia inolvidable para los fanáticos de todas las edades.