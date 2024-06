Pronto abandona Netflix uno de los mejores thrillers de la historia

También te puede interesar: Netflix estrenó una película italiana que es furor y dura solo 90 minutos

Las críticas para este thriller fueron excelentes. "Retorcido y brillante Fincher. (...) sabiendo que no he visto una obra maestra, descubro que no me he desentendido ni un momento de lo que ocurre en la pantalla durante casi dos horas y media. Y eso lo consigue el talento de Fincher", afirmó el diario El País.

Diseño sin título (63).jpg Esta película está por abandonar Netflix.

Netflix: reparto de la película Perdida

Ben Affleck

Rosamund Pike

Neil Patrick Harris

Tyler Perry

Carrie Coon

Kim Dickens

Patrick Fugit

David Clennon

Lisa Banes

Missi Pyle

Emily Ratajkowski

Casey Wilson

Lola Kirke

Boyd Holbrook

Sela Ward