Por qué estuvo preso Callejero Fino: una historia de superación

"Estuve preso. No es algo que me enorgullezca, pero es parte de mi historia" , contó Callejero Fino en el programa “Podemos Hablar”. A los 20 años fue encarcelado por robo y, tras pasar cinco meses en prisión, obtuvo arresto domiciliario durante seis años. Actualmente, ya en libertad condicional, sólo debe solicitar permiso para salir del país y realizar presentaciones.

El artista relató cómo sus decisiones y las malas influencias lo llevaron por un camino que casi destruye su vida. "Terminé preso por estar en un lugar donde no debía y con gente con la que no tenía que estar", reconoció. Hoy, muchos de sus antiguos compañeros están presos o han perdido la vida, lo que lo llevó a valorar aún más la oportunidad que tuvo de cambiar.

En un momento de la entrevista, Andy le consultó al cantante de cumbia si se acuerda del hecho que lo llevó a estar preso. “No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal. Y obvio que me arrepentí sin haberme hecho falta ir a la cárcel", dijo el invitado.

"Creo que no me quiero acordar. Es un recuerdo mío que me hace mal porque es mi mamá llorando, la mamá de mi hijo muy flaca, mi abuela arrodillada rezando. Creo que todo eso que me quiere hacer explotar se transforma en música y no me acuerdo", sostuvo el cantante.

La visión de un expresidiario

Durante la entrevista, Callejero Fino también compartió su visión sobre el sistema penitenciario, al que considera un ambiente que empeora a las personas en lugar de rehabilitarlas. "Cualquier persona que entra a la cárcel sale peor. Estás en el medio de toda la maldad", expresó, y agregó que muchos detenidos sufren condiciones inhumanas, como mala alimentación y maltrato.

A pesar de haber estado inmerso en ese entorno, el cantante asegura que logró salir adelante gracias a la música, que se convirtió en su forma de canalizar los momentos difíciles y alejarse de las drogas. "Salí haciendo música, es la mejor manera posible", sostuvo con firmeza.

Callejero Fino dejó claro que su pasado es algo que lo marcó, pero que no lo define. Ahora, enfocado en su carrera, busca transmitir un mensaje de cambio y superación, tanto para él mismo como para aquellos que lo siguen./Mi telefe.