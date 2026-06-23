23 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

No apto para cardíacos: quién perdió el versus y se despidió de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

No apto para cardíacos: quién perdió el versus y se despidió de Gran Hermano

No apto para cardíacos: quién perdió el versus y se despidió de Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Solange Abraham, Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero.

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue revelando quiénes continuaban en competencia. El primero en ser salvado por la audiencia fue Manuel Ibero, quien celebró con alivio su permanencia en el reality. Poco después, Steffany "Campanita" Pereira también aseguró su lugar en la casa y festejó la noticia con entusiasmo.

Embed - EL VERSUS DE SOLANGE ABRAHAM Y TITI TCHERKASKI: QUIÉN FUE ELIMINADA - Gran Hermano 2026

Más tarde, Cinzia Francischiello se convirtió en la última participante en salir de placa, lo que dejó un tenso mano a mano entre Solange Abraham y Catalina "Titi" Tcherkaski.

Catalina Titi Tcherkaski, Gran Hermano
Titi Tcherkaski es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Titi Tcherkaski es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la gala. Santiago del Moro anunció que Catalina "Titi" Tcherkaski fue la participante eliminada, al obtener la mayor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, puso fin a su recorrido en la casa más famosa del país y se convirtió en una nueva baja de la competencia.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino
  • Titi Tcherkaski

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

El crudo relato de maltrato infantil de dos participantes de Gran Hermano

Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado de Gran Hermano y hay un nombre que se repite

La inesperada ruptura que sacude a los fanáticos de Gran Hermano

Del Moro sorprendió con un fuerte llamado de atención a Cinzia y Emanuel en pleno programa

La placa más explosiva de Gran Hermano ya está definida y un favorito corre serio peligro

Se definió una placa explosiva en Gran Hermano con jugadores importantes

La actitud de los jugadores obligó a Big a intervenir con un contundente mensaje

El beso de Mariela y Emanuel en Gran Hermano dejó a todos hablando

Lee además
¿A quién se comió? Un participante de Gran Hermano apuntó contra Messi y generó repudio

Un participante de Gran Hermano se burló de Messi y las redes no lo perdonaron
Gran Hermano define un nuevo eliminado: las encuestas anticipan un mano a mano electrizante

Cuándo es la gala de eliminación en Gran Hermano y quiénes están al borde de abandonar la casa

LO QUE SE LEE AHORA
¿A quién se comió? Un participante de Gran Hermano apuntó contra Messi y generó repudio

Un participante de Gran Hermano se burló de Messi y las redes no lo perdonaron

Las Más Leídas

Con camisetas, pantallas encendidas y mucha expectativa, los mendocinos viven el partido de Argentina desde su trabajo.

La Selección vuelve a escena y así se vive en las oficinas de Mendoza

El SUTE votará en plenarios el aumento propuesto por el Gobierno.

Esta es la propuesta salarial para docentes y celadores, que el SUTE votará en plenarios

Los prófugos mencionados por el Ministerio de Seguridad. 

Estos son los prófugos más buscados en el país

Todo comenzó tras una discusión familiar que fue escalando hasta convertirse en una situación considerada de alto riesgo.

Video: amenazas, tensión y un amplio operativo de fuerzas especiales en Luján de Cuyo

Éxodo en salud mental: profesionales de Mendoza migran a Chile en busca de mejores sueldos.

Crisis salarial: fuga de psicólogos de Mendoza hacia Chile