No apto para cardíacos: quién perdió el versus y se despidió de Gran Hermano

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Solange Abraham, Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero .

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue revelando quiénes continuaban en competencia. El primero en ser salvado por la audiencia fue Manuel Ibero , quien celebró con alivio su permanencia en el reality. Poco después, Steffany "Campanita" Pereira también aseguró su lugar en la casa y festejó la noticia con entusiasmo.

Embed - EL VERSUS DE SOLANGE ABRAHAM Y TITI TCHERKASKI: QUIÉN FUE ELIMINADA - Gran Hermano 2026

Más tarde, Cinzia Francischiello se convirtió en la última participante en salir de placa, lo que dejó un tenso mano a mano entre Solange Abraham y Catalina "Titi" Tcherkaski.

Catalina Titi Tcherkaski, Gran Hermano Titi Tcherkaski es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la gala. Santiago del Moro anunció que Catalina "Titi" Tcherkaski fue la participante eliminada, al obtener la mayor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, puso fin a su recorrido en la casa más famosa del país y se convirtió en una nueva baja de la competencia.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)

Tati Luna

Brian Sarmiento

Franco Zunino

Titi Tcherkaski

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