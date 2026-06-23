No apto para cardíacos: quién perdió el versus y se despidió de Gran Hermano

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Solange Abraham, Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero.
A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue revelando quiénes continuaban en competencia. El primero en ser salvado por la audiencia fue Manuel Ibero, quien celebró con alivio su permanencia en el reality. Poco después, Steffany "Campanita" Pereira también aseguró su lugar en la casa y festejó la noticia con entusiasmo.
Embed - EL VERSUS DE SOLANGE ABRAHAM Y TITI TCHERKASKI: QUIÉN FUE ELIMINADA - Gran Hermano 2026
Más tarde, Cinzia Francischiello se convirtió en la última participante en salir de placa, lo que dejó un tenso mano a mano entre Solange Abraham y Catalina "Titi" Tcherkaski.
Catalina Titi Tcherkaski, Gran Hermano
Titi Tcherkaski es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026
Finalmente, llegó el momento más esperado de la gala. Santiago del Moro anunció que Catalina "Titi" Tcherkaski fue la participante eliminada, al obtener la mayor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, puso fin a su recorrido en la casa más famosa del país y se convirtió en una nueva baja de la competencia.
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
Daniela De Lucía
Grecia Colmenares (placa planta)
Lolo Poggio (placa planta)
Danelik Galazan
Lola Tomaszeuski (expulsión)
Eduardo Carrera
Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)