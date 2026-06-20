La pareja que conquistó a los seguidores de Gran Hermano anunció su separación

En las últimas horas, una noticia que nadie esperaba sacudió a los fanáticos de Gran Hermano : una reconocida pareja vinculada al reality confirmó su separación , apenas unos meses después de oficializar la relación. En esta nota, te contamos quiénes son y qué pasó entre ellos.

La relación entre Daniela Celis y Nick Sicaro , ambos ex participantes de distintas ediciones de Gran Hermano, llegó a su fin . Fue la propia exparticipante del reality quien decidió comunicar la noticia a través de sus redes sociales. La pareja había oficializado su romance hace apenas unos meses.

"¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos ", comenzó diciendo en su historia de Instagram. Luego aclaró que la separación se dio en buenos términos y que no existió un conflicto o terceros en discordia. "Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos", escribió.

Sin título El mensaje de Daniela Celis en redes sociales

La revelación generó una gran repercusión entre los fanáticos del reality, quienes seguían de cerca la historia de amor de ambos y solían verlos compartir momentos juntos tanto en streaming como en las redes sociales, donde se mostraban muy unidos y felices.

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