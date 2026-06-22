Joaquín Furriel: "Ni nadie es tan exitoso ni nadie es tan fracasado"

El clásico de William Shakespeare "La verdadera historia de Ricardo III" llegará a Mendoza con una impactante puesta dirigida por el español Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel . La obra se presentará el 25, 26, 27 y 28 de junio en el Teatro Mendoza, en el marco de una gira nacional que tendrá su cierre en la provincia. Pero antes de subir al escenario, el actor pasó por Andino Streaming y dejó una charla que fue mucho más allá del teatro.

Furriel habló con Erika García sobre el oficio de actuar, la felicidad, el éxito y esa necesidad permanente de no quedarse con respuestas definitivas.

El actor explicó que esta versión contemporánea de la obra se propone reflexionar sobre el poder, la manipulación y la violencia , pero también invita al público a reírse de aquello que genera incomodidad .

"Es una farsa sobre la crueldad. Ricardo III es un personaje desesperado por el poder, un camaleón que va mutando para convencer a los demás de lo que quiere", describió.

La puesta dirigida por Calixto Bieito fue uno de los motivos que lo impulsó a aceptar el desafío. También, las ganas de volver al teatro después de varios trabajos audiovisuales. "Quería hacer una obra que hablara de estos tiempos y de temas que están pasando ahora", aseguró.

"Los personajes siempre te dejan preguntas"

Después de interpretar figuras complejas como Hamlet o Ricardo III, Furriel reconoce que el trabajo actoral es también una forma de explorar la condición humana. "Los que somos curiosos de la condición humana, estos personajes nos generan buenos interrogantes", explicó.

Además, admitió que obras de esta exigencia también le imponen una disciplina física y mental. "Te ordenan mucho los hábitos, descansar, cuidar la voz, el cuerpo. Eso también me gusta", señaló.

Joaquín Furriel

El único arrepentimiento de Joaquín Furriel

Cuando le preguntamos si se arrepentía de algún papel rechazado, respondió con tranquilidad que no. "Con el tiempo me di cuenta de que uno siempre está donde tiene que estar", sostuvo.

Sin embargo, sí confesó una pequeña cuenta pendiente: la música. "No haber seguido tocando más la batería. Voy a programas, veo una batería y me dan ganas de tocar. Tengo amigos que me invitan a tocar con sus bandas y no me animo. De eso sí me arrepiento", contó entre risas.

"Ni nadie es tan exitoso ni nadie es tan fracasado"

Sobre el final de la entrevista apareció una de las reflexiones más profundas. Cuando se le preguntó si se consideraba un hombre exitoso, Furriel cuestionó la propia idea del éxito.

"No sé qué es eso. Es una construcción que no nos hace bien a ninguno. Porque si hay alguien exitoso, hay otro que es un fracasado. Ni nadie es tan exitoso ni nadie es tan fracasado", afirmó. Tampoco quiso caer en definiciones cerradas sobre la felicidad o la paz interior.

"¿Qué es la felicidad? Hay veces que me siento muy feliz y otras veces no. No me gusta tener respuestas cerradas para todo", reconoció. Sin embargo, sí hay algo que tiene claro. "Vivo de mi vocación y soy muy agradecido por eso", resumió.

Flyer Feed

El cierre en Mendoza

"La verdadera historia de Ricardo III" llegará al Teatro Mendoza con una puesta de gran nivel y un elenco integrado por Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis Herrera y Silvina Sabater.

Con una duración de 110 minutos y recomendada para mayores de 13 años, la obra es una de las propuestas teatrales más relevantes del año en la provincia. ¡Nueva función! Jueves 25 a las 21 h ¡Últimas entradas! Viernes 26 a las 21 h. Sábado 27 y domingo 28 de junio a las 20 h en el Teatro Mendoza. Entradas disponibles en Entrada Web.

Mirá la entrevista completa de Joaquín Furriel en Andino Streaming