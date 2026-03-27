Hernán Piquín y el secreto de su vigencia: cómo se reinventa después de toda una vida en el escenario

Hay artistas que construyen su carrera a fuerza de disciplina. Y hay otros que, además, la sostienen con una convicción silenciosa: la de saber por qué hacen lo que hacen. La historia de Hernán Piquín pertenece a ese segundo grupo.

No se explica desde el éxito ni desde los premios, aunque los tenga. Se explica desde la persistencia, desde la curiosidad y desde una certeza que lo acompaña desde la infancia: que bailar no es una obligación, sino una forma de estar en el mundo.

En una conversación íntima en Andino Streaming con Erika García , el reconocido bailarín habló de su nuevo espectáculo, Me verás volver, inspirado en la música de Soda Stereo, pero también de su relación con el trabajo, con el tiempo y con la pasión que todavía lo impulsa a subirse a un escenario. Y en cada respuesta dejó una idea clara: la vigencia no se impone, se construye.

Las grandes creaciones, a veces, comienzan en lugares inesperados. En este caso, en un micro de gira. Fue allí donde surgió la propuesta de pensar un nuevo espectáculo. La música de Soda Stereo apareció casi naturalmente, como una referencia generacional, como un recuerdo compartido. Pero el desafío era otro: cómo contar una historia sin palabras. Piquín decidió entonces apostar a lo esencial: el movimiento. Cada canción fue elegida no solo por su popularidad, sino por su capacidad de narrar emociones. Así nació un espectáculo donde la danza se convierte en lenguaje y donde cada escena se construye desde la música.

No se trata de un recital ni de una biografía. Se trata de una historia de amor contada con el cuerpo.

El miedo a no ser vigente

A pesar de su trayectoria, Piquín reconoce que el estreno de una obra siempre trae incertidumbre. No por falta de experiencia, sino por respeto al público. Con el paso del tiempo, explica, el desafío ya no es aprender nuevos pasos, sino demostrar que todavía se puede emocionar. “Cuando uno tiene años, da un poco más de miedo que sea aceptada la coreografía, que la gente vea que estoy todavía, que puedo bailar”, admite con honestidad. Porque la vigencia, en el arte, no se declara: se prueba.

El estreno de Me verás volver en Córdoba disipó esas dudas. Las funciones se llenaron, la gente cantó y el clima se transformó en una celebración colectiva. “La gente lo vive como una fiesta, y cuando termina el espectáculo empiezan a saltar como si estuvieran en un recital”, cuenta. No fue solo una reacción. Fue una confirmación.

WhatsApp Image 2026-03-27 at 10.50.19 Hernán Piquín. Foto: Mike Bartoluce

La danza no fue un sacrificio

En un mundo donde el éxito suele asociarse al esfuerzo extremo, Piquín propone una mirada distinta. Nunca habla de sacrificio. Habla de privilegio. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por decisiones que implicaron dejar cosas atrás: viajes con amigos, momentos familiares, experiencias típicas de la adolescencia. Pero nunca sintió que estuviera perdiendo algo, porque estaba haciendo lo que amaba. Y cuando se ama lo que se hace, el esfuerzo deja de sentirse como una carga. Se convierte en sentido.

La gira como forma de vida

Si hay algo que lo define, es el movimiento. No solo en el escenario, sino en la vida. A diferencia de muchos artistas, Piquín evita las temporadas largas en un mismo teatro y elige salir a la ruta, recorrer ciudades y encontrarse con públicos distintos. “A mí el salir de gira me alimenta, es algo que necesito”, asegura. Para él, viajar no es solo una decisión profesional, sino una fuente de energía que lo conecta con el sentido profundo de su trabajo.

Pero esa experiencia, dice, también transforma a quienes lo acompañan. Muchos de los bailarines viven su primera salida fuera de su ciudad, y ser testigo de ese descubrimiento es parte esencial del viaje. “Quiero verles la cara cuando bajemos en cada lugar, porque para muchos es la primera vez que salen de gira”, cuenta. La gira, entonces, deja de ser solo una agenda de funciones: se convierte en una experiencia compartida, en una forma de crecer juntos, dentro y fuera del escenario.

El arte en tiempos de redes sociales

Lejos de ver a las redes sociales como una amenaza, Piquín las entiende como una herramienta. Un canal para comunicar, para mostrar el detrás de escena y para acercar el arte a nuevos públicos. “Las redes para comunicar me parece que son importantes, para no quedarnos en la era de piedra”, afirma, con una mirada abierta a los cambios de época.

No cree que la tecnología haya reemplazado al teatro. Quien ama el escenario —dice— sigue yendo. “La gente que ama el musical, el teatro o el ballet va igual, aunque tengamos redes”, sostiene. Lo que sí cambió es la velocidad de la información: hoy el público se entera antes, opina antes y acompaña en tiempo real. Y eso, lejos de asustarlo, lo entusiasma.

Embed - Hernán Piquín: el miedo a no ser vigente y la pasión que lo mantiene en escena

Lo que haría diferente

Cuando mira hacia atrás, Piquín no encuentra errores que lamentar. Encuentra aprendizajes. Cada decisión, incluso las difíciles, le dejó algo. “No me arrepiento de nada de lo que hice ni de nada de lo que me pasó, porque creo que todo te enseña”, asegura, con la serenidad de quien ha construido su camino paso a paso.

Si pudiera cambiar algo, dice, sería empezar antes. Confiar antes. Animarse antes. No por arrepentimiento, sino por el deseo de tener más tiempo para hacer lo que ama. “Trabajaría para todo lo que hice, hacerlo más joven, tener como más tiempo”, reflexiona. Una idea simple que resume una vida guiada por la vocación.

El refugio frente al mar

Entre gira y gira, su vida se reparte entre Argentina y España. Allí, en la costa mediterránea, encontró un espacio de calma. Un lugar donde el tiempo se desacelera y donde el silencio tiene otro valor. “Tengo la suerte de vivir en Granada, enfrente del mar, y desde todos los ambientes veo el mar”, cuenta, describiendo ese paisaje que funciona como refugio.

No se trata de lujo ni de ostentación, sino de un espacio personal donde recargar energía. “Agarro fruta, un sanguchito y me voy a la playa, me tiro ahí y cuando no doy más del calor me meto al agua”, relata. Una rutina sencilla que, para él, representa equilibrio. Un recordatorio de que, después del movimiento, también hace falta quietud.

El arte como celebración

Al final de cada función de Me verás volver, el público canta. Se levanta. Celebra. No como espectadores, sino como parte de la historia. Y en ese momento, el espectáculo deja de ser solo una obra: se convierte en una experiencia compartida. “La gente lo vive como una fiesta”, describe Piquín, todavía sorprendido por la reacción del público.

Ese vínculo con la audiencia es lo que sostiene su vocación después de tantos años. No se trata de demostrar algo, sino de seguir sintiendo lo mismo que sintió la primera vez que bailó. Porque, como repite con convicción, hacer lo que ama nunca fue una carga. “Para mí no es un sacrificio, es un privilegio vivir de lo que amo”.

Dónde ver a Hernán Piquín en Mendoza

Hernán Piquín llega a la región con su show Me verás volver, un homenaje a la música de Soda Stereo que combina danza, emoción y una puesta escénica impactante. La gira recorrerá distintos escenarios de Mendoza y San Juan, acercando el espectáculo a públicos de toda la región.

Fechas y localidades de la gira

7 de abril — General Alvear

8 de abril — San Rafael

9 de abril — Tunuyán

10 de abril — Rivadavia

11 de abril — Mendoza (Godoy Cruz, Cine Teatro Plaza)

12 de abril — San Juan

Las localidades se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb y en las boleterías de cada teatro correspondiente. Se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que registra el espectáculo en su gira nacional.