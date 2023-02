Gran Hermano: Romina habló sobre su divorcio

image.png Romina de Gran Hermano 2022 fue esposa de Walter Festa.

Por su parte, Romina fue escuchada en una charla con dos de sus amigas de la casa: "Ay, no saben cómo extraño. Me agarra desesperación a veces, no quiero ni pensar. Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas. Es por momentos igual, después me acuerdo (de otras cosas) y ya no”.