El inesperado adiós: Andrea Lázaro abandona Gran Hermano por motivos de salud.

“Esto no tiene nada que ver con el juego. Hay una jugadora que hace varios días viene con una cuestión de salud . Siempre lo primero es llamar a un médico ; la chequearon y se sigue sintiendo mal, así que hoy pidió abandonar el juego”, explicó Santiago del Moro , conductor de Telefe .

El conductor reveló detalles compartidos por la hermana de Andrea : “Tuvo un aneurisma cerebral en el pasado, tres operaciones , y aunque ha llevado una vida normal, las secuelas permanecen. Hace días mencionó dolor de cabeza , y si bien se diagnosticó cefalea , no puede continuar porque esos dolores le recuerdan momentos muy difíciles”.

La despedida de Andrea en Gran Hermano

Antes de emitir su última nominación, Andrea visitó el confesionario para hablar con Del Moro. La personal trainer explicó: “No me siento al 100% para seguir en la competencia. Es una alarma en mi cuerpo y no estoy a la altura de mis compañeros en las pruebas. No quiero pasar por otro episodio así”.

video-25.jpg

Cuando Santiago informó la situación médica de Andrea a los jugadores, todos quedaron sorprendidos. Al salir del confesionario, sus compañeros dejaron de lado cualquier diferencia y la despidieron entre lágrimas y abrazos.

La voz de su hermana

Durante la gala, la hermana de Andrea comentó que, además de los episodios cerebrales, su hermana había sufrido una mala praxis en el pasado. Estos antecedentes reforzaron la necesidad de priorizar su salud por sobre la competencia, según publica Telefe.

La salida de Andrea Lázaro marcó un momento emotivo y reflexivo en esta edición de Gran Hermano.