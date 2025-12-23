23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Escándalo judicial

El exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, pasará la nochebuena en la cárcel

El exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, acumula una nueva denuncia y la justicia ordenó su detención.

El exabogado de Wanda Nara pasará la nochebuena en la cárcel

El exabogado de Wanda Nara pasará la nochebuena en la cárcel

Por Sitio Andino MuchoShow

El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber representado a figuras del espectáculo como Wanda Nara, quedó envuelto en una causa judicial y su situación judicial es muy complicada. La Justicia decidió dictarle prisión preventiva y abrió una nueva etapa en la investigación que mezcla dinero, poder y celebridades.

El abogado y las denuncias que lo rodean

La causa contra Payarola incluye once hechos de estafa, con un perjuicio económico que superaría los tres millones de dólares. Entre los denunciantes hay empresarios, profesionales y familiares de futbolistas. La Justicia consideró que existía riesgo de entorpecimiento y ocultamiento de bienes, motivo clave para dictar la prisión preventiva.

Lee además
La empresaria lanzó Wanda Shop, su tienda virtual de moda circular
Polémica

Wanda Nara puso a la venta ropa usada de lujo y generó indignación en redes
Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef video
Inesperado

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef

Uno de los casos más resonantes es el de Macarena Posse, exabogada de Wanda Nara, quien reclama una suma cercana a los 600 mil dólares. Según la investigación, Payarola habría actuado como intermediario y apoderado, utilizando su rol profesional para cerrar acuerdos que luego no se cumplieron en los términos pactados. Otra de las personas damnificadas es Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo “Cachete” Montiel, campeón y héroe del Mundial de Qatar. A Montiel padre, Payarola le habría quitado 150 mil dólares para comprar un campo que jamás estuvo a la venta. Payarola, según el fallo, “no revestía calidad alguna” para llevar a cabo la operación inmobiliaria.

Embed

Más denuncias y el impacto en el mundo del espectáculo

En las últimas semanas surgieron nuevas acusaciones que profundizan la situación del abogado. Una de ellas fue expuesta en televisión y relata una supuesta inversión inmobiliaria inexistente, respaldada por cheques sin fondos. El uso de nombres de famosos como garantía simbólica habría sido parte de la maniobra, según los testimonios.

Además, el conflicto alcanzó indirectamente al entorno de L-Gante, otro de los representados de Payarola. Declaraciones cruzadas de exmanagers y allegados apuntan al abogado como figura central en disputas contractuales y económicas.

Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara (1)
El exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola

El exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola

Por todo esto, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, además, pidió que Payarola -detenido en su casa de Nordelta tres semanas atrás- sea trasladado a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense en el plazo de 72 horas que marca la ley. “Esta organización implicaba el uso metódico sostenido en el tiempo e invariable del rol profesional, consolida la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos, y el riesgo de entorpecimiento que se colige por la capacidad técnica del imputado como letrado y con disponibilidad logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante", destacó la jueza.

Temas
Seguí leyendo

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado de urgencia

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

El picante desafío de MasterChef Celebrity que entregó los delantales grises más fáciles

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó

Cuando Soda Stereo dijo adiós: a 18 años del último concierto que marcó al rock nacional

El Trece no va más: a qué canal irá la periodista Sandra Borghi

Mario Pergolini en un crudo mano a mano con Chano: "Sentí muchísima culpa"

Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen: lo que se sabe

LO QUE SE LEE AHORA
A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones
Gala difícil

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación
Promos bancarias

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe 
Investigación

Colapsó un techo metálico en Maipú y siete personas resultaron heridas

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó
Intriga y preocupación

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza y San Rafael acordaron realizar tres obras en distintos barrios del sur.
Casa de Gobierno

El Gobierno de Mendoza financiará obras clave en San Rafael: inversión millonaria en redes de agua y electricidad

Por Florencia Martinez del Rio
Cristina Fernández: continuará internada y con tratamiento antibiótico
Nuevo parte médico

Cristina Fernández: continuará internada y con tratamiento antibiótico
La justicia decidio que en la cosecha 2026 continue la obligatoriedad del CIU a pesar del INV
Vitivinicultura

INV: La Justicia restablece el CIU y frena la desregulación para la cosecha 2026

Por Marcelo López Álvarez