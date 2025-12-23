El exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, pasará la nochebuena en la cárcel

El exabogado de Wanda Nara pasará la nochebuena en la cárcel

El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber representado a figuras del espectáculo como Wanda Nara, quedó envuelto en una causa judicial y su situación judicial es muy complicada. La Justicia decidió dictarle prisión preventiva y abrió una nueva etapa en la investigación que mezcla dinero, poder y celebridades.

El abogado y las denuncias que lo rodean La causa contra Payarola incluye once hechos de estafa, con un perjuicio económico que superaría los tres millones de dólares. Entre los denunciantes hay empresarios, profesionales y familiares de futbolistas. La Justicia consideró que existía riesgo de entorpecimiento y ocultamiento de bienes, motivo clave para dictar la prisión preventiva.

Uno de los casos más resonantes es el de Macarena Posse, exabogada de Wanda Nara, quien reclama una suma cercana a los 600 mil dólares. Según la investigación, Payarola habría actuado como intermediario y apoderado, utilizando su rol profesional para cerrar acuerdos que luego no se cumplieron en los términos pactados. Otra de las personas damnificadas es Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo “Cachete” Montiel, campeón y héroe del Mundial de Qatar. A Montiel padre, Payarola le habría quitado 150 mil dólares para comprar un campo que jamás estuvo a la venta. Payarola, según el fallo, “no revestía calidad alguna” para llevar a cabo la operación inmobiliaria.

Embed Más denuncias y el impacto en el mundo del espectáculo En las últimas semanas surgieron nuevas acusaciones que profundizan la situación del abogado. Una de ellas fue expuesta en televisión y relata una supuesta inversión inmobiliaria inexistente, respaldada por cheques sin fondos. El uso de nombres de famosos como garantía simbólica habría sido parte de la maniobra, según los testimonios.

Además, el conflicto alcanzó indirectamente al entorno de L-Gante, otro de los representados de Payarola. Declaraciones cruzadas de exmanagers y allegados apuntan al abogado como figura central en disputas contractuales y económicas. Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara (1) El exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola Por todo esto, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, además, pidió que Payarola -detenido en su casa de Nordelta tres semanas atrás- sea trasladado a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense en el plazo de 72 horas que marca la ley. “Esta organización implicaba el uso metódico sostenido en el tiempo e invariable del rol profesional, consolida la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos, y el riesgo de entorpecimiento que se colige por la capacidad técnica del imputado como letrado y con disponibilidad logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante", destacó la jueza.