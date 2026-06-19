19 de junio de 2026
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Gran Hermano

Agarrate fuerte: la nueva placa de nominados de Gran Hermano puede dejar afuera a un favorito

Santiago del Moro confirmó quiénes salieron de la placa y quiénes siguen en riesgo en Gran Hermano 2026. En esta nota, todos los detalles.

Agarrate fuerte: la nueva placa de nominados de Gran Hermano puede dejar afuera a un favorito

Agarrate fuerte: la nueva placa de nominados de Gran Hermano puede dejar afuera a un favorito

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa.

Gran Hermano definió su placa negativa

Antes de la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión. Tras una cena explosiva, marcada por discusiones, acusaciones cruzadas y fuertes cruces entre los participantes, cada uno debió revelar a quién quería fuera de la casa. Luego de ese tenso momento, el conductor confirmó quiénes lograron salir de placa al recibir la menor cantidad de votos negativos.

La primera en ser salvada fue Tamara Paganini, quien celebró emocionada su continuidad en el reality. Minutos después, Emanuel Di Gioia también abandonó la placa y sigue firme en la competencia.

Embed - La cena de nominados y los salvados en la noche más escandalosa de Gran Hermano 2026

De esta manera, la placa final de nominados quedó conformada por Solange Abraham, Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero, quienes ahora deberán esperar la decisión del público para saber quién será el próximo eliminado de la casa. Sin dudas, se trata de una de las placas más explosivas y picantes de toda la temporada.

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