¿A quién se comió? Un participante de Gran Hermano apuntó contra Messi y generó repudio

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, uno de los "hermanitos" quedó en el ojo de la tormenta tras hacer un polémico comentario sobre Lionel Messi .

Según se vio en la transmisión, todo comenzó cuando los participantes de Gran Hermano se reunieron en el living de la casa para seguir el partido entre Argentina y Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Mientras observaban el encuentro, Leandro Nigro lanzó un fuerte comentario dirigido a Lionel Messi: "Es una verga Messi" . La frase no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Tras la difusión del momento, numerosos usuarios cuestionaron al participante y algunos incluso pidieron su expulsión inmediata del reality. Otros aprovecharon la ocasión para recordar conductas anteriores de Nigro que, según consideraron, también podrían derivar en una sanción por parte de la producción.

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