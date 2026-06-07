Pastelitos caseros como los de la abuela: la receta del sabor de los domingos de infancia

¿Quién no guarda en la memoria aquellas tardes de domingo? El mate ya estaba listo, la familia reunida y, mientras la charla llenaba la casa, solo faltaba la receta de algo dulce para completar el momento. Entonces aparecía ella: la abuela, con su delantal y sus manos expertas, sorprendiendo a todos con una fuente de pastelitos recién hechos, dorados, crujientes y con el inconfundible sabor del membrillo o batata.

Si querés volver a disfrutar de esos sabores que marcaron la infancia, Lucía “Chicha” Ortega comparte la receta clásica de estos irresistibles pastelitos de membrillo , una tradición familiar que atraviesa generaciones y nunca pasa de moda.

Pastelitos caseros de membrillo: el paso a paso para revivir los sabores de la infancia

Como tantas recetas transmitidas de generación en generación, los pastelitos se elaboran con ingredientes simples y tradicionales que han sabido ganarse un lugar en la mesa familiar. Para la masa se necesitan 500 gramos de harina 0000, 50 gramos de manteca, una cucharadita de jugo de limón, entre 200 y 220 cc de agua fría y sal a gusto.

Además, se requiere margarina o manteca para el hojaldrado, almidón de maíz para espolvorear y 250 gramos de dulce de membrillo o de batata para el relleno. La fritura demanda unos dos litros de aceite de girasol. Por último, para el tradicional almíbar que les aporta brillo y dulzura, se utilizan 400 cc de agua, 400 gramos de azúcar y tres tiritas de cáscara de naranja.

membrillo (1)

La preparación comienza colocando en un bol la harina junto con la manteca fría cortada en cubos, la sal y el jugo de limón. Con las manos se forma un arenado y luego se incorpora el agua bien fría hasta obtener una masa homogénea.

Tras un descanso de 20 minutos, se estira finamente con palote y se unta con manteca o margarina blanda antes de espolvorear almidón de maíz. Después se enrolla, se aplasta suavemente para darle forma rectangular y se deja reposar nuevamente. Una vez lista, la masa se vuelve a estirar hasta alcanzar unos dos o tres milímetros de espesor y se corta en cuadrados.

En el centro de cada uno se coloca un cubito de dulce de membrillo, se humedecen los bordes con agua y se cubre con otra capa de masa, presionando bien para sellar. Luego se realizan los clásicos pliegues que distinguen a los pastelitos caseros. La cocción se realiza en dos etapas: primero en aceite a temperatura moderada para que las capas comiencen a abrirse y formen el característico hojaldre, y luego en aceite más caliente para lograr un dorado perfecto.

pastelitos

Mientras reposan sobre papel absorbente, se prepara el almíbar hirviendo durante tres minutos el agua, el azúcar y las cáscaras de naranja. Finalmente, se bañan los pastelitos con este almíbar aromático y, para darles un detalle especial, se pueden espolvorear con granas de colores que aportan un toque extra de dulzura.

Y para seguir disfrutando de los sabores que atraviesan generaciones, Lucía “Chicha” Ortega también enseña cómo preparar sorrentinos caseros, esa receta que une tradición y mesa familiar en cada bocado.