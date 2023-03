Oscar 2023: 12 películas para ver antes de la premiación

Comenzamos por la película que menos nominaciones tiene a los Oscar 2023 y que no está nominada a mejor película, pero sí a mejor filme internacional. Se trata de 'Close', un retrato íntimo y duro sobre la infancia de un joven que se muda a un nuevo colegio junto a su mejor amigo y al que una serie de circunstancias lo llevan a tener que madurar de un día para otro.

'Ellas hablan'

Siguiendo con los títulos con menos nominaciones, la última película de Sarah Polley, 'Ellas hablan' apenas cuenta con dos, aunque son nada menos que el de mejor guion adaptado y mejor película.

Extraña eso sí no ver más nominaciones, especialmente en el apartado actoral, pues si por algo brilla su filme es por las interpretaciones de su elenco, que van desde la multipremiada Frances McDormand a Rooney Mara, Claire Foy o Jessie Buckley en esta historia sobre un grupo de mujeres que se plantea abandonar la colonia religiosa en la que viven después de sufrir una serie de abusos sexuales.

'Babylon'

Tanto o más que la ausencia de nominaciones interpretativas de 'Ellas hablan' ha sorprendido la de 'Babylon' a mejor película. Y es que, denostada desde su estreno en Estados Unidos, el filme de Damien Chazelle sobre los inicios de Hollywood apenas ha rascado 3 nominaciones: banda sonora, vestuario y diseño de producción.

Son categorías en las que sin duda brilla más la película, pero cualquiera que se acerque a los cines descubrirá también al mexicano Diego Calva o a Brad Pitt y Margot Robbie completamente alocados, como toda la película en general.

'El triángulo de la tristeza'

Con 3 nominaciones se ha colado también 'El triángulo de la tristeza', que tiene motivos de peso para intentar emular la gesta de de 'Parásitos' y obtener el Oscar siendo un filme no americano.

La polémica película del sueco Ruben Östlund ya conquistó Cannes (como 'Parásitos') obteniendo la Palma de Oro por esa ácida disección de la clase rica contemporánea y de los nuevos ricos que la forman. Un festival de vómitos no apto para los menos cínicos.

Avatar: El sentido del agua'

En el 25 aniversario del triunfo de 'Titanic' en los Oscar', ¿será capaz James Cameron de revalidar la gesta? 'Avatar: El sentido del agua' parece partir con menos opciones, pero sus cuatro nominaciones (película, diseño de producción, sonido y efectos visuales) la reafirman como una secuela más que digna que nos ha presentado posibilidades visuales que seguro que ni el propio Cameron era capaz de imaginar cuando rodaba 'Titanic'.

'TÁR'

Con 6 nominaciones llegamos a 'TÁR', probablemente la propuesta más radical y de autor si no tenemos en cuenta 'Todo a la vez en todas partes'. Encabezada por Cate Blanchett, quien da vida a una controvertida directora de orquesta, 'TÁR' indaga en el tema de la cultura de la cancelación y de la alta cultura contemporánea a través de esa caída a los infiernos de su protagonista.

Todd Field tiene serias papeletas para obtener el premio a mejor guion original y mejor dirección, pero sin duda todas las miradas estarán puestas sobre Cate Blanchett, quien podría igualar a Frances McDormand y convertirse en la tercera actriz con más de 2 Oscar.

'Top Gun: Maverick'

También con 6 nominaciones se encuentra 'Top Gun: Maverick', aunque varias de estas recaen más sobre el apartado técnico. No por ello la película de Joseph Krasinski encabezada por Tom Cruise ha dejado de ser una de las grandes sorpresas del año.

Una secuela que parecía llegar demasiados años tarde pero que ha vuelto a conquistar al público tanto o más que la primera y devuelto a buena parte de los espectadores a la sala de cine para disfrutar de un espectáculo de primera a los mandos del caza de Tom Cruise.

'Los Fabelman'

Con siete nominaciones está una de las grandes películas no ya de los Oscar, sino de todo el año. La última obra de Steven Spielberg que, más allá de ser una carta de amor al cine, es también un magnífico compendio de su filmografía y de su propia vida.

En 'Los Fabelman' se narra de manera autoficcionada la infancia del director de 'Tiburón', sus comienzos en el séptimo arte y sobre todo la difícil relación que mantenía con sus padres. La 'madre', Michelle Williams, está nominada a mejor actriz de reparto, así como Spielberg cuenta con sendas candidaturas a guion original y dirección.

'Elvis'

No hay edición de los Oscar sin su biopic de turno, y este año el agraciado ha sido ni más ni menos que el rey del rock and roll, Elvis Presley. La película de Baz Luhrmann con Austin Butler como protagonista ha cosechado ocho nominaciones y todo a punta a que ese, el de actor protagonista, por lo menos se lo acabará llevando.

'Almas en pena de Inisherin'

Entramos en el top3 de las nominadas, y aquí encontramos en primer lugar a 'Almas en pena de Inisherin', que acumula nueve nominaciones. Buena culpa de ello lo tiene su elenco protagonista, el cual está nominado en hasta tres categorías, con Barry Keoghan y Brendan Gleeson peleando en mejor actor de reparto como ese aspirante a amigo y ex-mejor amigo del personaje al que da vida Colin Farrell.

'Sin novedad en el frente'

Con nueve nominaciones se encuentra también 'Sin novedad en el frente', otra cinta de habla no inglesa que en realidad tiene muchas papeletas para alzarse como vencedora de la noche, y más después de ver cómo arrasó en los pasados premios BAFTA. Esta nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque se ha convertido en una de las revelaciones del año y parece que en los Oscar podría alcanzar la cumbre.

'Todo a la vez en todas partes'

Por último, pero en este caso no menos importante, tenemos 'Todo a la vez en todas partes', que también puede jactarse de ser la que tiene casi todas las categorías nominadas. La película de Dan Kwan y Daniel Scheinert, ha sido la sensación del año pasado y lo cierto es que nadie pensaba que llegase tan lejos, pero ahí están. Michelle Yeoh a actriz protagonista o Ke Huy Quan a actor de reparto parecen favoritos, pero en las últimas semanas hay quien asegura que no habrá multiverso alguno en el que esta no sea la mejor película.

Premios Oscar

El próximo 12 de marzo tendrán lugar los premios Oscar de 2023. Aunque en esta galería no están todos los títulos que se jugarán algún premio en la gala, si ves todas las películas que hemos mencionado ya puedes considerar que tienes una alta preparación para la gala. ¡Y habrás disfrutado de muy buen cine!

