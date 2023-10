Fotogalería: cosas que nuestros gatos detestan que hagamos

Los oídos de nuestros gatos son tres veces más sensibles que los nuestros y son capaces de escuchar sonidos de hasta 64 kHz. Por eso, aunque los ruidos diarios y de fondo no podemos evitarlos de ninguna manera, si conviene intentar no exponer a nuestro pequeño felino doméstico a sonidos fuertes y siempre contemplar la idea de crearles espacios seguros donde poder reducir cualquier sonido que lo asuste (como el de los petardos o fuegos artificiales).

Los sobresaltos

Relacionado con los ruidos, otra cosa que no le gusta a los gatos y que las personas hacemos, especialmente seguidas por vídeos virales de internet es sobresaltarlos, ya sea con frutas o verduras, como los pepinos (que ellos confunden con serpientes) o poniéndoles hielos en la piel (otra tendencia en TikTok). Esto causa mucho estrés a nuestros mininos y podemos empezar a causar un problema de ansiedad al hacer que no se sientan seguros ni en su propio hogar, lo que puede desembocar en problemas de agresividad.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Los vestidos y disfraces

Aunque disfrazarlos y vestirlos de forma adorable puede resultar tentador, la realidad es que a los gatos no les gusta ni que les pongamos gorritos de Papá Noel, ni que les vistamos del Real Madrid cuando hay partido, especialmente si escogemos accesorios o ropas que restringen sus movimientos o sentidos. En este sentido, si queremos probar a ponerle algún tipo de prenda a nuestro gato (siempre y cuando éste se deje) deberemos optar por ropa que le permita moverse en su totalidad e interactuar con otros animales de forma normal.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Los olores fuertes

Los gatos tienen alrededor de 200 millones de receptores sensoriales en su nariz, por lo que su capacidad olfativa es 14 veces mejor que la de las personas, según la organización Cats International. Por este motivo, si convivimos con gatos es muy posible que algunos olores que a nosotros nos pueden parecer agradables (como las colonias, los ambientadores o las velas) para ellos sean terribles e incluso dañinos por ser demasiado fuertes. Entre estos olores que pueden resultarle dañinos y desagradables a nuestros mininos se encuentran la canela, los aceites esenciales, los cítricos, la menta y el pino, entre otros.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Las interacciones forzadas

Otra de las cosas que hacemos las personas y nuestros gatos odian son esos momentos en los que los obligamos a interactuar con nosotros. Aunque nosotros creamos que una caricia, beso o mimo no tienen por qué ser negativos, la realidad es que forzarlos a éstos o cogerlos sin su consentimiento puede resultar cruel y perjudicar el vínculo que tenemos con nuestra mascota. Por este motivo, debemos tener en cuenta que los gatos disfrutan de nuestra atención y nuestro cariño en pequeñas dosis y siempre bajo sus términos.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Los viajes en transportín

Los gatos son animales de rutinas, así que no es ninguna sorpresa que no sean grandes amigos de los viajes y mucho menos de ser trasladados en un transportín durante horas. Por este motivo, aunque no podamos evitar las visitas al veterinario, siempre que podamos sí que deberíamos evitar trayectos largos, viajes y, cuando los llevemos en su transportín, procurar que estén lo más relajados posible.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Que les toquemos la barriguita

Cualquier tutor que conviva con uno de estos pequeños felinos ya sabrá que hay ciertas partes del cuerpo de nuestros gatos que tenemos terminantemente prohibidas. Un ejemplo de ello es la barriga que, al contrario que los perros, nuestros mininos no querrán que acariciemos o rasquemos. Esto se debe a que los folículos del abdomen y la cola son más sensibles al tacto, de ahí que no les guste que les acariciemos en esas zonas, tal y como explica Lena Provost, etóloga de la Universidad de Pensilvania.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Tener el arenero sucio

De la misma manera que a nosotros no nos gusta utilizar un aseo que no está limpio, a los gatos tampoco. De hecho, nuestros mininos pueden ser muy exquisitos a la hora de utilizar su arenero, evitándolo si no está pulcro (lo que puede llevarle a hacer sus necesidades en otras partes de la casa). Además, utilizar un arenero sucio puede también producirles enfermedades o infecciones e incluso contagiarnos a nosotros de las mismas.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS.

Las miradas fijas

El lenguaje corporal es muy importante para entendernos con nuestros gatos y, por ello, conviene que conozcamos cómo se comunican entre ellos. Por ejemplo, una mirada fija y prolongada, aunque para nosotros no signifique nada, para ellos puede ser un acto de hostilidad. En este sentido, no quiere decir que no podamos mirarlos, pero conviene que pestañeemos de vez en cuando (lo cuál es una forma de transmitirle afecto) y que no les mantengamos la mirada, ya que podrían lanzarnos algún que otro arañazo por ello.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Los baños

Como es bien sabido por todos, los gatos son animales perfectamente capaces de mantenerse aseados, siendo una de las mascotas más pulcras que podemos tener en el hogar. Su lengua está diseñada para ello y dedican gran parte de su día al acicalado. Por este motivo, los veterinarios no suelen recomendar proporcionar baños a nuestros mininos, ya que además puede resultar una experiencia realmente estresante para ellos (especialmente si no están acostumbrados). Hay que intentar bañarlos solo y exclusivamente cuando sea necesario y siempre guiados por las recomendaciones de nuestro veterinario.

Henar de Pedro | INFORMACIÓN: PROTECT MY PAWS

Fuente: 20minutos