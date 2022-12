Estas han sido las mejores interpretaciones de 2022

Si Charlie Kauffman escribiera o dirigiera una serie sería 'Separación', aunque quizá no sería tan buena… Quizá estaría más vacía que lo que ha creado Dan Erickson y producido (y con la mayoría de los capítulos dirigidos) Ben Stiller. Adam Scott protagoniza esta relato sobre una empresa que comienza un experimento de conciliación laboral con algunos empleados, los recuerdos de estos quedan separados en dos, los del trabajo y los de su vida persona. Cuando están en la oficina no recuerdan nada de lo que viven fuera y al revés. Interpretar este papel era complicado y Ben Stiller no tuvo duda en ofrecérselo a Scott, que hace un trabajo sublime entre la oscuridad, la profundidad y el humor (negro).

image.png

Ana de Armas en 'Blonde'

'Blonde' es una de las películas más bochornosas de 2022, pero lo que hace Ana de Armas en esta película es una fantasía. Hay momentos donde uno no sabe si está viendo a Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe o a Marilyn Monroe. La simbiosis entre actriz y mito es desconcertante. Bien merece el aplauso de diez minutos que le dieron en Cannes y estar en esta lista, a pesar de la chapuza que le ha salido a Andrew Dominik.

Cinemanía

image.png

Alana Haim en 'Licorice Pizza'

Ella es la película entera… Sin Alana Haim, 'Licorice Pizza' sería bastante menor. El carisma que desprende esta chica anula a Cooper Hoffman y también a todos los espectadores que se ven inmersos en una historia de amor en Los Ángeles donde Haim, llena de contradicciones, no para de correr por las calles, de fumar, de seducir, de llorar y de volver loco a cualquiera. Su interpretación es tan buena porque Paul Thomas Anderson la conoce desde hace décadas y porque la química entre actriz y director se debe a que ella es la hija del amor platónico de él, Donna Rose, la profesora de arte de PTA en primaria. Cosas que nunca se olvidan.

Cinemanía

image.png

Jeremy Allen White en 'The Bear'

La serie sorpresa de la temporada con una de las interpretaciones sorpresa del año. Conocisteis a Jeremy Allen como Lip Gallagher en 'Shameless' pero si hay suerte y 'The Bear' se mantiene a la altura de su primera temporada es posible que una nueva generación ya solo le conozca por ser Carmy, el joven chef que tras triunfar en el mundo de la alta gastronomía regresa a su Chicago natal para llevar el restaurante de bocadillos de su familia. La serie es tan estresante como lo es una cocina de un restaurante y en Jeremy Allen White descansan todos los matices de un tipo alterado, genial, cansado, bueno, perdido y devorado por su pasión.

Cinemanía

image.png

Paul Mescal en 'Aftersun'

Una de las interpretaciones más impactantes del año es la de el actor de 'Normal People' en la película 'Aftersun', una de las últimas sorpresas de este 2022. Una cinta sobre la relación de un padre divorciado y su hija de 11 en una semana de vacaciones en la que el tiempo se detiene y las escenas cotidianas se suceden mientras somos testigos del amor que se tienen estos dos seres humanos y también del abismo que los separa. Es tan difícil hacer lo que hace Mescal… Interpretar a un padre excelente y cariñoso, pero roto también, mezclando en su interpretación momentos encantadores con otros terriblemente dolorosos e incómodos.

Cinemanía

image.png

Anamaria Vertolomei en 'El acontecimiento'

Audrey Diwan dirige esta película que adapta el libro de Annie Ernaux sobre su propia historia, la de un aborto ilegal. Pero la película son muchas cosas, entre ellas una defensa de la libertad sexual de la mujer. Y todo está contado con dureza y elegancia, pero 'El acontecimiento' no hubiera ganado en Venecia o hubiera hecho un recorrido más que digno por toda Europa sin la interpretación tan sencilla o tan austera de Anamaria Vertolomei, que la colocan entre las actrices más importantes de Europa.

Cinemanía

image.png

Denis Ménochet y Luis Zahera en 'As bestas'

Cada escena con estos dos en 'As bestas' es puro western. La tensión es insostenible. Uno mira con angustia sabiendo que eso estallará. La presencia física de Ménochet con sus párpados medio caídos choca con el carisma de Zahera, su mala hostia, su manera de pronunciar cada palabra con veneno. Es el mejor pulso interpretativo del año y, probablemente, el mejor de los últimos años.

Cinemanía

image.png

Bob Odenkirk en 'Better Call Saul'

Mira que era difícil que una de las mejores series de la historia se vea superada por un spin off, pues con 'Better Call Saul' siempre existirá el dilema. 'Better Call Saul' es a 'Breaking Bad' lo que 'El padrino II' a 'El padrino'. Y por supuesto Bob Odkenkirk en el papel de este abogado de dudosa moral tiene bastante culpa de todo. No ponerle en esta lista el año que protagoniza la última temporada de la serie en cuyo rodaje le dio un infarto sería un insulto a la inteligencia de cualquier espectador y de la industria televisiva entera.

Cinemanía

image.png

Michael Imperioli en 'The White Lotus'

Michael Imperioli es el personaje más silencioso de 'The White Lotus'. Un tipo infiel, un adicto al sexo al que su mujer, por fin, le ha echado, que va de vacaciones con su padre y su hijo ('like father, like son') para buscar sus antepasados italianos en Sicilia. La relación que mantiene con ellos dos contada con elegancia mientras él mismo se debate entre cambiar su mierda de comportamiento o dejarse llevar. Y durante toda la serie este actor llena la pantalla de gestos sutiles, silenciosos, esa manera de pegar pequeños tragos a la copa de vino habla más de su personaje y de lo que siente que cualquier diálogo.

Cinemanía

image.png

Aubrey Plaza en 'The White Lotus'

Su personaje comienza con un rostro de estirada insoportable y borde que inevitablemente odias, pero a medida que avanza la serie Aubrey Plaza se convierte en el personaje que mejor se expresa sin decir absolutamente nada. Su mirada perpleja ante lo que sucede en su matrimonio, sus ansias por causar buena impresión que le duran más bien poco, su cara de amargada, de drogada, de desesperada, de venganza toda la fuerza de la trama que comparte con su marido, el amigo de su marido y su mujer descansa en su interpretación.

Cinemanía

image.png

Nicholas Cage en 'Pig'

Nicholas Cage lo da todo siempre, ya sea una película directa al home vídeo o a la plataforma streaming de una aerolínea. Da igual que haya tiros o sea un melodrama, este tipo siempre da lo mejor de si mismo incluso si hace de él mismo para reirse de él mismo como en 'El insoportable peso de un talento descomunal'. En 'Pig', sin embargo, se supera. Su mejor papel desde 'Leaving Las Vegas' es el de un buscador de trufas al que le roban su cerda trufera. Todo empieza como una clase de película sobre venganza, sin embargo a medida que la historia avanza el metraje languidece lento mientras somos testigos de una historia de personajes bien escritos y llenos de grietas, complejos y absolutamente reales. Hay violencia, sí, pero también un enorme y satisfactorio agujero en el estómago cuando uno llega al final de 'Pig'.

Cinemanía

image.png

Javier Cámara en 'Rapa'

Javier Cámara ya lo ha hecho todo. Le faltaba el thriller y con este profesor de Literatura con pocas habilidades sociales que se inmiscuye en el caso de un asesinato en Galicia ya ha cumplido. Y ha cumplido con creces, claro, 'Rapa' es de los creadores de 'Hierro' y se han superado. Rompiendo ciertos moldes en las reglas clásicas del thriller han conseguido tener en vilo a los espectadores que por primera vez han necesitado metraje para sentir empatía por un personaje interpretado por Javier Cámara. Este chico puede hacer cualquier cosa, y de hecho, las hace.

Cinemanía

image.png

Lea Seydoux en 'Una bonita mañana'

La mirada de Lea Seydoux en la mejor película hasta ahora de Mia Hansen-Love es una de las cosas más bellas que le han pasado al cine este 2022. La melancolía de la actriz y su manera de moverse dentro de este personaje, que es el alter ego de la directora, es tan delicada y realista que fácilmente puede situar 'Una bonita mañana' entre los mejores de la actriz.

Cinemanía

image.png

Pamela Adlon en 'Better Things'

Ella es la reina de esta lista. La absoluta reina que lleva cinco temporadas protagonizando la serie más sincera y divertida sobre el tema de ser madre soltera. Es un desastre, es cariñosa, es una sinvergüenza, es honesta y probablemente la mujer más libre de las series de televisión disponibles ahora mismo en cualquier plataforma. Termina 'Better Things' y el vacío que nos deja va a ser imposible de llenar.

Cinemanía

image.png

Dominic West en 'The Crown'

La mayoría de las veces que vemos a un actor interpretar a un personaje real (de la vida real que igual hay confusión aquí) es inevitable fijarnos en el físico, compararlos y aplaudir el acierto o discutir las diferencias. Dominic West no se parece en nada, en nada, al príncipe Carlos de Inglaterra y sin embargo es él en la última temporada de 'The Crown'. La manera en la que ha hecho suyo un personaje aparentemente en las antípodas de su personalidad y físico como actor está solo al alcance de los maestros.

Cinemanía

image.png

Olivia Colman en 'La hija oscura'

Como ya demostró con 'La favorita' o 'El padre', Olivia Colman se mueve con mucha soltura por las historias claustrofóbicas. En la ópera prima de Maggie Gyllenhaal, que adapta el libro de Elena Ferrante y que ahonda sobre la maternidad que nunca es perfecta, Colman interpreta a un personaje rodeado de soledad, con un pasado marcado por dos hijas que tuvo joven y que la convirtieron en una mujer oscura y terca. Una experiencia vital que la empuja a obsesionarse con la crianza de las personas que le rodean, aunque sean nuevos conocidos. No se me ocurre una actriz mejor para este papel.

Cinemanía

image.png

Vincent Macaigne en 'Irma Vep'

El personaje de Vincent Macaigne en la serie de Olivier Assayas es siempre el que desborda los episodios hacia la comedia. Es el alter ego del director desdibujado y extremo. Y aunque siempre está bien con una escena ya era suficiente para ponerlo en esta lista. Esa escena en la que decide matar a uno de los personajes de la serie porque odia al actor que lo interpreta, celebrándolo hasta la extenuación, gritando y echando, literalmente, espuma por la boca es una de las escenas más desternillantes de la metaficción en televisión.

Cinemanía

image.png

Michelle Yeoh en 'Todo a la vez en todas partes'

Todo a la vez en todas partes es una película inclasificable repleta de paradojas temporales, universos paralelos, personajes surrealistas, saltos de fe, dedos que son salchichas y kung fu. Y con todo eso Michelle Yeoh hace que su personaje sea humano, que no es poco. Humano, tierno, histriónico, divertidísimo, dramático también y en definitiva el trabajo interpretativo más importante, quizá, del año puesto que sin ella 'Todo a la vez en todas partes' bien podría haber sido un auténtico despropósito o, como mínimo, una ridiculez.

Cinemanía

image.png

Renate Reinsve en 'La peor persona el mundo'

La peor persona del mundo es una de las mejores películas del año. Y lo es porque todo el mundo somos un poco Renate Reinsve en 'La peor persona del mundo'. Todos somos egoístas, indecisos, contradictorios, débiles, traidores, todos estamos perdidos, y todos nos aburrimos y todos amamos y dejamos de amar, nadie quiere hacer daño pero todos hacemos daño, apagamos el interruptor de la cocina para escapar y lo volvemos a encender con nudo en el estómago, y por supuesto todos buscamos desesperadamente vivir de nuestras pasiones. Interpretar todo esto es dificilísimo y Reinsve roza la perfección en cada una de las escenas.

Cinemanía

image.png

Sydney Sweeney en 'Euphoria'

La mejor interpretación de la segunda temporada de 'Euphoria' no le pertenece a Zendaya. Todas las escenas difíciles, incómodas y trágicas son de Sydney Sweeney, cuyo personaje toca los límites de la angustia en varios momentos de la serie. Toda la secuencia final, esos ojos que no paran de llorar y esa manera de encajar la humillación se merecen colocar a Sweeney entre los talentos con más futuro de la industria.

Cinemanía

Fuente: 20minutos