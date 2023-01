Fernando Rapallini explicó por qué no fue al VAR en el penal

Por ese motivo, el juez no tuvo la necesidad de acercarse al monitor a repasar la acción, ya que, según el cuerpo arbitral presente, no había nada que corregir.

Mientras que del lado de Racing los protagonistas justificaron la determinación del hombre de negro, Hugo Ibarra lo cuestionó en conferencia de prensa: “La verdad que en un momento del partido, ya terminando, hubo una situación de un penal que yo creo que mínimamente el árbitro lo debería chequear. Entonces, nada, terminó ahí. Perdemos el partido. A nosotros nos cobró en la cancha de Racing y no se utilizó el mismo criterio para este partido. Lamentablemente fue así, no nos podemos quejar más”.

Los antecedentes de Rapallini que le traen malos recuerdos a Boca

El platense de 44 años, referí de Primera División desde 2011 e internacional desde 2014, fue el colegiado que tomó una determinación polémica en la última jugada del partido correspondiente a la Fecha 13 de la Liga Profesional 2022 que terminó con un 0 a 0 entre la Academia y el Xeneize en el Cilindro de Avellaneda. El VAR lo advirtió en esa ocasión por una presunta mano de Jonathan Gómez, pero él consideró que no había intención del jugador académico de tocar el balón con su extremidad.

Este no fue el único mal recuerdo que los Boquenses tienen de Rapallini, ya que en el último Superclásico que River triunfó contra Boca en el Monumental (3 de octubre de 2021), expulsó a Marcos Rojo a los 15 minutos de partido por doble amarilla. Tras su desempeño, el por entonces entrenador de Boca Sebastián Battaglia había calificado de “dudosa” su decisión de echar a Rojo: “Nos condicionó completamente el partido”. Juan Román Riquelme, horas más tarde, declaró: “No decimos nada porque los árbitros se pueden equivocar, no pasa nada. Tenemos muchas cosas por mejorar, por hacer bien. Sería lo más fácil culpar al árbitro, pero no es así. El árbitro no tiene que sentirse culpable de nada. Él hace lo mejor que puede”. El hermano del vicepresidente, presente en el estadio millonario, vociferó ante la prensa en su retirada: “Todo el día péguenle al referí este, eh. Todo el día eh”.