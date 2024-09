Explosivo cruce entre Mariana Brey y Guillermo Moreno en vivo.









Guillermo Moreno y Mariana Brey protagonizaron un nuevo y acalorado enfrentamiento al aire en el programa Duro de Domar por C5N. La periodista y el ex Secretario de Comercio discutieron en medio de un debate sobre la reforma jubilatoria, pero la tensión escaló rápidamente, con Moreno perdiendo la paciencia y lanzando fuertes acusaciones contra su compañera.

Disparos en pleno debate sobre la reforma jubilatoria Todo comenzó cuando Mariana Brey expresó su apoyo a que el Gobierno discuta la reforma jubilatoria. Mientras realizaba su análisis, la periodista recordó una declaración previa de Moreno: "Yo recuerdo que Moreno dijo que Lousteau era un traidor. Te voy a mandar el tape, porque lo vi". Ante esto, el ex funcionario negó tajantemente las palabras que Brey le atribuía, y con visible irritación, respondió: "Dije mentiroso, no traidor. Ahora, mentir en la mesa presidencial para Lousteau, sí".

Cruce de acusaciones en vivo Embed NO LE DIGAN MENTIROSO A GUILLOTE PORQUE SE PICA.

MORENO LE PONE LOS PUNTOS A LA MENTIROSA Y OPERADORA DE BREY 10/09/24



️"Sos mala persona y mala mujer. Sos una mentirosa" pic.twitter.com/NbAMIVah8H — mattsalic (@mattsalic) September 11, 2024 La situación escaló cuando Mariana Brey reaccionó: "Bueno, no hablemos de mentiras, Moreno, porque vas a perder. Me tratás de mentirosa a mí...". A lo que Moreno, cada vez más molesto, contestó: "Yo dije de Lousteau, a vos no". Exigió entonces que Brey se disculpara por lo que consideraba un malentendido, pero la panelista se negó: "No tengo por qué pedir perdón. Sentí que me estabas diciendo mentirosa... No te pongas mal que me da pena que te pongas así, no es para tanto".

Acusaciones personales La discusión no terminó ahí. Moreno siguió insistiendo en que Brey debía pedir disculpas, elevando el tono de sus acusaciones: "Si no pedís perdón, sos mala persona. Sos mala persona porque no pedís perdón". A medida que la situación se intensificaba, el ex Secretario de Comercio fue más allá y lanzó duras afirmaciones: "Sos mala mujer, vas a ser mala madre, mala pareja y mala hija. Sos mala persona y mala mujer".

Mariana Brey lo toma con humor A pesar del tenso cruce, Mariana Brey intentó mantener la calma y responder con humor. "Está re enojado... no es para tanto. Si me definís vos, me quedo re tranquila. A mí no me ofende", expresó, en un intento por descomprimir la situación. El enfrentamiento entre Moreno y Brey dejó a los televidentes sorprendidos por la intensidad del intercambio, marcando un nuevo capítulo en los recurrentes cruces entre los dos en el programa.