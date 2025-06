Petróleo: cuando el tren de la economía de Malargüe se detiene y también desacelera a Mendoza

Ya es evidente la táctica de desinversión que está aplicando YPF en Argentina, con implicancias directas en provincias productoras de petróleo como Mendoza . La petrolera justifica esta estrategia al anunciar, en un reciente comunicado, su intención de desprenderse “de los activos convencionales” . Sin embargo, existen áreas productivas dentro de los no convencionales, como Chacahuén en Malargüe, que son rentables y también figuran en esa lista .

El petróleo como motorizador de la economía

Para muchos, esta estrategia oculta un ajuste profundo en la empresa, “peor que en los ’90 con su privatización”, sin considerar las consecuencias económicas y sociales que esto conlleva. Es preocupante que sea el propio Estado el que se desentienda tras estos movimientos de transferencia de áreas petroleras. Especialistas advierten que esto también podría “poner en riesgo la soberanía energética al dejar el petróleo argentino en manos de terceros”.

Jorge Domínguez, un exempleado petrolero que tuvo que “reinventarse” como emprendedor, eligió la actividad gastronómica para realizar este cambio hace ocho años. Sin embargo, no ha sido un camino fácil, ya que ha enfrentado crisis significativas, como la provocada por la pandemia de coronavirus y el cese de la construcción de la mina de potasio de Vale, que afectó a muchos de sus clientes. Domínguez también mencionó que “en el petróleo había movimiento que permitía una circulación de dinero en la ciudad”.

“Pero eso fue disminuyendo; se ha acentuado una crisis que hoy es de un nivel que nunca habíamos vivido”, declaró Domínguez en otro momento.

Lindero de Piedra, la nueva apuesta al petróleo en Mendoza

La crisis del petróleo afecta a todos los sectores

A estas opiniones se sumaron las del presidente de la Específica de Transporte de la Cámara de Comercio de Malargüe, Oscar González, quien expresó que “el tema de YPF afecta mucho” al departamento, “porque se han perdido muchos puestos de trabajo”.

González también se refirió a las nuevas concesionarias de las áreas que fueron traspasadas por YPF, señalando que “uno ve que no tienen ganas de contratar mano de obra y servicios en Malargüe”, pero advirtió que si lo hacen, será “de manera puntual y en pocos casos”, especialmente en el sector del transporte.



Técnicos en petróleo deberan buscar otros horizontes, lejos de Malargüe

Un ejemplo que ilustra la transversalidad del problema se encuentra en la educación y la formación de profesionales para el sector petrolero, tarea que está a cargo del Instituto de Educación Superior 9-018.

Marcelo García, rector del establecimiento, recordó que muchos egresados de la Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas “se han tenido que desarrollar en industrias que no están en el departamento”. Esto genera preocupación por el escenario actual en el sector, que obliga a estar “en alerta”, ya que muchos de los futuros “técnicos no podrán desarrollar su carrera profesional en Malargüe debido a que no hay inversiones, o las pocas y escasas que existen en esta industria se están yendo del departamento”, lamentó el docente.

Efecto dominó en la economía regional

Las voces de preocupación se repiten entre los empresarios de Malargüe. Un claro ejemplo es Víctor Arce, un histórico dirigente de la Cámara de Comercio local y promotor de la Ruta Nacional 188 como eje de desarrollo para el sur de Mendoza.

Arce recordó la crisis del petróleo en los ’90, que provocó uno de los más altos índices de desocupación tanto en el departamento como en el país. Esta situación agrava aún más el parate económico que está sufriendo Malargüe.

El dirigente también mencionó otras manifestaciones de la crisis, como la del sector inmobiliario, donde se ha observado una caída en los alquileres debido a la partida de empresas petroleras que arrendaban o alquilaban propiedades, así como contratistas que solían hospedarse en hoteles o casas.



Coletazos negativos en la economía de Mendoza

Desde el sector político-institucional también se abordó el tema. Un claro ejemplo es el edil radical Martín Palma, quien destacó que estas dificultades no son exclusivas de Malargüe, sino que también se presentan en otras partes de la provincia, repercutiendo directamente en el departamento. Mencionó la situación de la empresa Aconcagua Energía, que ha suspendido inversiones en Malargüe, específicamente en el Parque Industrial Municipal.

La compañía había proyectado la construcción de un parque solar, un proyecto que actualmente “no está en agenda”, según lo informado a los ediles y al intendente Celso Jaque en una reciente reunión con autoridades provinciales.

“Son todas alarmas para el departamento que nos preocupan sobremanera”, añadió Palma, haciendo hincapié en las cesiones de las áreas petroleras de YPF en el departamento, las cuales han relentizado la actividad y provocado efectos colaterales, incluida la migración de personas hacia otros destinos en busca de mejores oportunidades laborales.



La postura de YPF

Cabe señalar que este viernes, YPF, a través de un comunicado oficial, informó que su directorio “aprobó el avance de una nueva ronda del Proyecto Andes para la cesión de 12 áreas”, que incluyen el bloque Manantiales Behr, ubicado en la provincia de Chubut, así como los clusters Chachahuén y Malargüe en Mendoza, además de clusters no operados.

Esta decisión se traduce en una desinversión en Malargüe y otras localidades petroleras de Mendoza, lo que implica un retroceso respecto a la línea de inversión que YPF había mantenido en los últimos años. Además, existe la preocupación de que las futuras concesionarias puedan optar por operaciones comerciales más convenientes para ellas, como exportaciones, en detrimento del mercado interno.

Estos movimientos en el sector, que podrían resultar en más despidos en el norte de Mendoza, han llevado a los sindicatos que agrupan a los trabajadores del petróleo a considerar medidas esta semana. Esto genera un “escenario de conflicto en dominó” con implicancias que podrían afectar a diversos sectores de la sociedad mendocina.