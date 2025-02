Jennifer Gómez, reina de San Martín: "Este rol no es solo tener los atributos, es trabajar por los proyectos"

“Era una idea que venía postergando por temas de tiempo y demás, pero siempre estuvo ahí. Toda mi familia, apenas cumplí 18, me decía que me presente y este año se pudo dar. Crecí en una familia llena de Vendimia, que la vivieron desde muy adentro porque mis papás son contratistas. Entonces era como una materia pendiente que tenía con Vendimia, este año se dio y acá estoy”, expresó.

Según contó su padre, posteriormente fue productor vino casero por lo que conoce la vitivinicultura en profundidad.

Reina de San Martin 2025, back de vendimia, jennifer gomez, galería Foto: Yemel Fil

Proyecto real

La soberana de San Martín dijo que su propuesta está relacionada con las actividades deportivas.

“Juego al hockey sobre césped desde muy chiquita, tengo la posibilidad de dar clases en las inferiores del Atlético Club San Martín. Entonces lo que he podido vivir con las niñas muy chiquitas, siento que es algo que sirve en todos los aspectos de la vida, en todos los ámbitos, los valores y la disciplina que te da el deporte es algo que quiero replicar en todos los distritos de San Martín con ayuda de todas las reinas distritales que también tienen muchos proyectos. La idea es trabajar durante todo el año por eso”, explicó.

La joven detalló que el proyecto deportivo no estaría limitado solo a las infancias, sino también incluiría a los adultos mayores.

“La idea es que en las zonas rurales del departamento que no tienen el acceso, quizás, o la facilidad de acceder a practicar un deporte, que podamos llegar ahí para que puedan desempeñarse”, indicó.

En caso de resultar reina nacional de la Vendimia, Jennifer sueña con viajar por todo el territorio mendocino.

“Quiero conocer todos los departamentos porque, incluso viviendo en Mendoza, no conozco algunos lugares. Me gustaría recorrer toda la provincia y atender las necesidades de la gente. Quiero trabajar en conjunto con las demás reinas para llevar a cabo los proyectos. El rol de reina no es solamente tener los atributos, sino trabajar por los proyectos que cada una propone”, expresó.