Llega a Mendoza el Star Fest Tribute. 

Llega por primera vez a Mendoza Star Fest Tributo. El festival de bandas y artistas tributo más grande del país, con la actuación especial de This is Michael, el tributo internacional a Michael Jackson. El domingo 20 de noviembre, en el Stadium Arena Maipú. Pre venta de entradas con descuento en Tuentrada.com, Arena Maipú, Maxi Mall y La Casa del Sheik.

Cinco bandas en vivo, en una noche única para disfrutar los mejores tributos del país. En noviembre, llega al Arena Maipú Mendoza Star Fest Tributo, con la actuación de la banda mendocina Boca Negra, tributo a Soda Stereo; Gatos en la Ciudad y su homenaje a Miguel Mateos, Contrarreloj y su show tributo a Los Enanitos Verdes; Rock Set y los clásicos de Roxette . Y el cierre especial de This is Michael , el tributo al rey del pop Michael Jackson más aclamado del mundo.

Sobre This is Michael

this-is-michael.jpg

This is Michael es uno de los tributos más aclamados en el mundo, al rey del pop Michael Jackson. El show del artista brasilero Lenny Jay.

El bailarín y cantante, desde pequeño es fanático del astro del pop fallecido en 2009. Sorprende por su parecido físico y la destreza en el escenario, donde interpreta los clásicos de Jackson, con una puesta de nivel internacional.

Lenny Jay fue elegido por los parientes de Jackson para ser el protagonista de uno de los más grandes tributos al autor de hits como Black or white, con el que recorrió en los últimos años Europa y América, agotando un total de 400 mil entradas.

En 2022 comenzó la gira de su último show This is Michael, donde hace un repaso por las grandes clásicos, incluyendo y destacando Thriller, Beat it, Smooth Criminal, entre otros. Un show de casi dos horas que cerrará el Mendoza Stars Fest Tribute. Jay actuó en importantes escenarios del mundo, y en abril pasado sorprendió con su show en el Movistar Arena de Buenos Aires.