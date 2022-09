Ciro Martínez se operó la vista y agradeció "la magia" con un poema

"Hace tres meses me recomendaron a Zaldívar como oculista. No lo conocía. Cuando fui me atendió Roger, hijo de Roberto, considerado por varias publicaciones internacionales (googleen) el mejor oftalmólogo del mundo. Roger, q sigue los pasos de su padre, me dijo en 15 días te opero. Yo solo iba a buscar una receta. A los veinte días estaba viendo quizá como nunca vi", posteó el músico.