Netflix y el crudo documental que revive el horror de los atentados en Londres del 2005

La investigación posterior se desarrolló en medio del caos, y concluyó con la muerte de los cuatro atacantes, identificados como extremistas islámicos. Días después, la organización terrorista Al Qaeda se atribuyó la autoría del atentado.

Apenas dos semanas más tarde, Londres volvió a vivir momentos de tensión cuando se registraron cuatro explosiones fallidas en el sistema de transporte. En medio de la búsqueda de los sospechosos, la policía disparó por error y mató al electricista brasileño Jean Charles de Menezes en una estación de metro, confundiéndolo con un terrorista.

El nuevo documental de Netflix reconstruye con detalle estos eventos a través de entrevistas exclusivas a figuras clave, como el entonces primer ministro Tony Blair, el exministro del Interior Charles Clarke y el excomisario de la Policía Metropolitana, Ian Blair. Además, da voz a sobrevivientes, familiares de las víctimas y trabajadores que vivieron de cerca el horror de aquel día, mostrando cómo, a casi 20 años, las secuelas emocionales siguen presentes.

Embed - Attack on London: Hunting The 7/7 Bombers | Official Trailer | Netflix