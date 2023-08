Barbie: te vas a sorprender al conocer quién iba a interpretarla.

Una Barbie por elección

En medio de las luces de Hollywood, es inevitable no preguntarse sobre las decisiones detrás de las cámaras. Margot Robbie, no solo brilló en la pantalla, sino que también fue la fuerza motriz tras bambalinas como productora de la película. Sin embargo, la elección de Robbie como la icónica muñeca Barbie no fue la primera opción que pasó por la mente de la directora.