Ricardo Bochini chocó contra un camión de frente: "El auto quedó destruido"

La noticia del accidente se difundió rápidamente, generando preocupación entre los seguidores del ídolo. Sin embargo, Bochini mismo se encargó de llevar calma a través de un video que grabó momentos después del suceso: "Les quiero decir que estoy bien, vine al hospital a hacerme estudios y no hubo ningún problema, tengo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por llamarme, el auto quedó destruido pero gracias a Dios no me pasó nada" . A pesar de la espectacularidad del choque, ninguna de las personas involucradas requirió hospitalización grave.

