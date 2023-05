Procar 4000: un gran trabajo de los mendocinos Maggini

"Fue un fin de semana inolvidable. En la primera vuelta de la carrera tengo un roce, me retrasé hasta el puesto 12 y pudimos remontar en una carrera hermosa, no salió todo bien. y Flavio hizo una carrera impresionante. Estoy muy contento porque también sumamos mucho para el campeonato, nos volvimos a meter entre los diez y ahora vamos a dar pelea hasta lo último", indicó Luisito.

Mientras que Luis Maggini también tuvo el mejor fin de semana del año en la categoría. En la competencia de titulares fue 5° tras partir desde la 8ª colocación, adelantando a varios autos en pista. Mientras que su invitado, Lucas Granja, tuvo una gran performance largando desde la 10ª ubicación para terminar en la 3ª posición, superando a encumbrados rivales con muy buenas maniobras. Pero después el auto no pasó la revisión técnica (la trocha midió 5mm más de lo permitido) y fue excluído.

"Fue un fin de semana exitoso el que tuvimos, aunque podría haber sido mejor. No arrancamos bien el viernes, con un problema en el chasis, y el sábado no pudimos poner a punto el auto porque estaba lloviendo", indicó Luis.

image.png

Y agregó: "Clasificamos medianamente bien y el domingo, con el piso seco, el auto apreció. En la carrea de invitados, Lucas largó 10° y remontó hasta terminar 3°, con muy buey llego con lo justo. Después por un problema en la técnica lo excluyeron, no tendría que haber pasado, pero pasó".

Fabián Maggini, en cambio, tuvo una carrera complicada al igual que su invitado, Nelson Constanzo. "Estuvimos complicados con el clima, el sábado nos descolocó, llovía y paraba y no sabíamos que gomas poner. Clasifiqué 13 y en la primera final veníamos bien, entre los 10, y lamentablemente me pasé en la curva 1, pisé afuera de la pista, se nos llenó con pasto el radiador y traté de llegar para cuidar el auto, terminando 17°".

Después señaló: "Y en la carrera de invitados, Nelson clasificó 15, largó la final, recibió un toque de un rival y no pudo redondear ni una vuelta. Vamos a seguir trabajando para mejorar, agradezco a los sponsors, la familia y los amigos que siempre nos acompañan".

image.png

En tanto que Jorgito Maggini no tuvo la suerte esperada y sufrió más de la cuenta durante todo el fin de semana. "No fue el finde que esperaba. Por cuestiones climáticas no pudimos darle con la tecla en el chasis. Y en la finales, Nico Vidal y yo hicimos lo que pudimos. Al no sumar buenos puntos, nos retrasamos un poco en el campeonato, pero vamos a ser fuertes y voy a pensar en la que viene, estoy seguro que el equipo va trabajar más en el auto y lo vamos a encontrar. Le agradezco a Nico Vidal por acompañarme y también a mi viejo, a mi familia, a los sponsors y a mis amigos", manifestó.

Cuándo es la próxima

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 27 y 28 de mayo, cuando el TC Cuyano dispute la tercera competencia del certamen en el autódromo Ciudad de San Martín.