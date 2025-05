Preparen, apunten y...Lionel Messi al fútbol argentino ¿Dónde sería?

Lionel Messi no tiene su futuro asegurado en Las Garzas.

La posibilidad de ver a Lionel Messi con la camiseta del fútbol del Club Atlético Newell’s Old Boys es una ilusión que aún se mantiene, tanto para los hinchas como para el presidente de la “Lepra”, Ignacio Astore que habló sobre su deseo de ver a la “Pulga” defendiendo los colores de la institución.

Sin embargo, también fue realista al hablar de los múltiples factores que se deben dar para que la “Pulga” llegue a vestir la camiseta de Newell’s: “ Por ahora, lejos . Tengo buen diálogo con la familia. No con él. Hoy por hoy, es difícil. No quiere decir que algún día deje de ser difícil y sea más sencillo de traerl o ”, comentó.

Además, agregó: “No depende de las ganas de él. Seguramente tenga ganas de venir. Cuando puede, sale con la camiseta, el hijo... Pero hay compromisos, temas escolares, cláusulas, cuestiones contractuales que no son simples ”.

Astore destacó que no es solo una cuestión de voluntad personal del jugador, sino de una estructura mucho más amplia: “Hay que ver si Messi no tiene una cláusula de salida, un contrato determinado. Hay que ver si las condiciones de la familia Messi se pueden llegar a dar, por temas escolares, por 27 millones de temas que a veces no dependen del jugador”.

Lionel Messi y también Ángel Di María

El presidente de la “Lepra” también fue consultado por la posibilidad de que Ángel Di María regrese a Rosario Central y si bien sería un gran fichaje para su clásico rival, Astore celebró la idea como una noticia positiva para el fútbol argentino.

“Ese tipo de figuras realzan la ciudad. Di María también realza la ciudad. Si un jugador con una trayectoria importante quiere volver a sus orígenes, bienvenido sea”, añadió.

A su vez, también subrayó que estos regresos ayudan en demostrar una confianza puesta en Rosario: “Primero, es del gusto de la AFA. Al presidente del fútbol argentino le gusta que los jugadores que han tenido una trayectoria mundial vuelvan al fútbol argentino. Segundo, muestra que las ciudades empiezan a estar más tranquilas”.

“No te va a venir un Éver Banega, Keylor Navas o un Víctor Cuesta, un Cocoliso o Lollo a ciudades que son inseguras ”, finalizó.