Mundial 2026, en vivo: Argentina se mide con Cabo Verde en los 16avos de final

Los héroes desconocidos de Cabo Verde que ahora desafían a Lionel Messi

Antes del Mundial 2026, pocos conocían los nombres de Pedro Brito "Bubista", Vozinha o Roberto Pico Lopes. Sin embargo, el histórico rendimiento de Cabo Verde los convirtió en protagonistas de una de las grandes sorpresas del torneo y ahora buscarán dar otro golpe frente a la Selección argentina.

El entrenador que tomó como inspiración a Marcelo Bielsa, el arquero que pasó del anonimato a convertirse en figura mundial y el defensor que creyó que una convocatoria por LinkedIn era un spam son algunas de las historias que explican el fenómeno del seleccionado africano. Con recursos limitados y un plantel formado por futbolistas de la diáspora, Cabo Verde construyó una identidad competitiva que sorprendió al mundo.

Ahora, los tres buscarán seguir escribiendo la página más importante de la historia del fútbol caboverdiano. Del otro lado estarán Lionel Messi, el campeón defensor y una de las selecciones favoritas al título, en un duelo que puede marcar un antes y un después para el combinado africano.