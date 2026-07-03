Mundial 2026, en vivo: Argentina se mide con Cabo Verde en los 16avos de final

La Selección argentina buscó este viernes dar un nuevo paso hacia la defensa del título cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni partía como favorito, aunque tuvo enfrente a una de las grandes sorpresas del torneo.
Argentina aguanta con sufrimiento en el cierre del alargue
A dos minutos del final del tiempo suplementario, la Selección Argentina resiste como puede el 3-2 ante Cabo Verde. Emiliano "Dibu" Martínez salió a cortar un centro, pero no logró despejar con firmeza y la pelota terminó en tiro de esquina para el conjunto africano.
Los últimos instantes son de máxima tensión en Miami. Cabo Verde empuja con todo en busca del 3-3, mientras Argentina defiende la ventaja con uñas y dientes, cada vez más cerca de asegurar el pase a los octavos de final del Mundial 2026.