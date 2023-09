Es mendocina, fue citada a la Selección de Judo y entrenará con Paula Pareto

La Confederación Argentina de Judo (CAJ) realizó una nueva convocatoria para la selección argentina de la especialidad y para la Provincia de Mendoza llegó una gran noticia. La joven Zoe Miranda, que trabajará bajo las órdenes de la reconocida ex judoca Paula Pareto , es uno de los nombres que aparece en la lista de los mejores atletas del país.

En la antesala al viaje, la mendocina habló con Sitio Andino y expresó: "Para esta convocatoria me siento bien y para eso estoy entrenando. Estoy un poco nervioso por lo que me va a ver Paula y los demás entrenadores. El objetivo es que me sigan llamando de la Selección", comenzó.