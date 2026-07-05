Club Deportivo Maipú EN VIVO | Los equipos mendocinos, minuto a minuto: Maipú, San Martín y FADEP salen a la cancha

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú se presenta en la Primera Naciona, mientras que el Chacarero y el Cóndor lo hacen en el Federal A. Seguí el minuto a minuto de los partidos.