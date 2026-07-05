5 de julio de 2026
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Club Deportivo Maipú

EN VIVO | Los equipos mendocinos, minuto a minuto: Maipú, San Martín y FADEP salen a la cancha

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú se presenta en la Primera Naciona, mientras que el Chacarero y el Cóndor lo hacen en el Federal A. Seguí el minuto a minuto de los partidos.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

Este domingo tres representantes de Mendoza tendrán acción en los torneos nacionales. el Club Deportivo Maipú buscará reencontrarse con la victoria en la Primera Nacional, mientras que el Atlético Club San Martín y FADEP afrontarán nuevos compromisos por el Torneo Federal A.

Seguí todas las novedades, formaciones, goles, incidencias y resultados en una sola cobertura

¡Gol mendocino en Río Cuarto!

Lautaro Taboada apareció completamente solo a los 3 minutos y puso el 1-0 de FADEP frente a Atenas de Río Cuarto.

El conjunto mendocino arrancó mejor, presiona alto y domina las acciones en el inicio del encuentro, justificando la ventaja parcial como visitante.

¡Ya juegan Atenas y FADEP en Río Cuarto!

FADEP ya enfrenta a Atenas de Río Cuarto por una nueva fecha del Torneo Federal A. El encuentro comenzó con empate 0-0, mientras el conjunto mendocino busca extender su invicto y volver al triunfo fuera de casa.

El árbitro del partido es Gustavo Federico Benites, de Salta, quien imparte justicia en el estadio de Atenas de Río Cuarto.

Godoy Cruz no levanta cabeza

El Tomba cayó 3-1 frente a Ciudad Bolívar en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional y sumó su tercera derrota consecutiva. El Expreso volvió a mostrar falencias defensivas y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a la zona de Reducido.

El equipo mendocino comenzó el partido en desventaja desde el primer minuto y nunca logró encontrar respuestas futbolísticas. Axel Rodríguez descontó antes del descanso, pero en el complemento Guillermo Sánchez volvió a golpear para sentenciar la historia.

Con este resultado, Godoy Cruz sigue perdiendo terreno en la pelea por la clasificación y buscará recuperarse el próximo fin de semana, cuando reciba a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte.

Huracán dio el golpe y se metió en zona de clasificación

El Globo venció 2-0 a Costa Brava en el estadio General San Martín y llegó a los 19 puntos, resultado que, por ahora, lo ubica en el cuarto puesto de la Zona 2 del Torneo Federal A, en puestos de clasificación.

Juan Bonet fue la gran figura de la tarde con un doblete, mientras que Joel Lucero había desperdiciado un penal en el primer tiempo. Ahora, el equipo lasherino espera el cierre de la fecha para saber si puede mantenerse entre los cuatro mejores.

Maipú, ganar o ganar para no sufrir abajo y prenderse de nuevo

El Cruzado marcha 14° con 22 puntos y, por el momento, está fuera de la zona de Reducido. El equipo mendocino necesita volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la Primera Nacional.

El conjunto de Mariano Echeverría recibirá desde las 16.30 a Agropecuario con la obligación de hacerse fuerte en casa y cortar la racha sin victorias ante un rival que llega como colista del campeonato.

San Martín, obligado a reaccionar en el Este

Desde las 16, el Atlético Club San Martín recibirá a Deportivo Rincón con la necesidad de volver al triunfo para salir del último puesto de la Zona 2 del Torneo Federal A.

El Chacarero viene de caer 2-1 frente a Costa Brava y sabe que ya no tiene demasiado margen de error si quiere empezar a escapar del fondo de la tabla ante uno de los protagonistas del campeonato.

FADEP quiere dar el golpe como visitante

Desde las 15, FADEP visitará a Atenas de Río Cuarto con el objetivo de extender su invicto y volver a la victoria en una nueva fecha del Torneo Federal A.

El Cóndor viene de igualar sin goles frente al líder Cipolletti y buscará transformar esa regularidad en tres puntos que lo acerquen a los puestos de clasificación.

Maipú va por un triunfo clave en la Primera Nacional

Desde las 16.30, el Cruzado recibirá a Agropecuario en el estadio Omar Higinio Sperdutti con la obligación de volver a la victoria para no perder terreno en la pelea por un lugar en el Reducido.

El equipo de Mariano Echeverría acumula varias fechas sin ganar, mientras que el Sojero llega como último de la tabla, por lo que ambos afrontarán un partido determinante para sus aspiraciones en el campeonato.

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