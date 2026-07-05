EN VIVO | Los equipos mendocinos, minuto a minuto: Maipú, San Martín y FADEP salen a la cancha

Este domingo tres representantes de Mendoza tendrán acción en los torneos nacionales. el Club Deportivo Maipú buscará reencontrarse con la victoria en la Primera Nacional, mientras que el Atlético Club San Martín y FADEP afrontarán nuevos compromisos por el Torneo Federal A.
¡Gol mendocino en Río Cuarto!
Lautaro Taboada apareció completamente solo a los 3 minutos y puso el 1-0 de FADEP frente a Atenas de Río Cuarto.
El conjunto mendocino arrancó mejor, presiona alto y domina las acciones en el inicio del encuentro, justificando la ventaja parcial como visitante.