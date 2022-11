El Patrón Jorge Bermúdez se va de Boca Juniors

No está confirmado oficialmente, pero ya está arreglado: Jorge Bermúdez dejará de ser parte del Consejo de Fútbol y se fue a Colombia. Quedará su hijo, en su actual puesto de encargado de compras en el predio, pero el Patrón ya habló con Juan Román Riquelme , le manifestó su necesidad de volverse a su país y tiene el ok del (vice)presidente de Boca Juniors .

Bermúdez no es hombre de Román y nunca fue considerado como tal. El ex defensor trabaja desde hace años con Jorge Amor Ameal, desde que eran oposición, y fue la pata que puso el presidente en las cercanías de Riquelme. Pero estar en las cercanías no es lo mismo que estar cerca del 10. "A este hombre no lo traje yo", dijo muchas veces Román. Pero en toda negociación hay que hacer concesiones y por eso -y por su utilidad- pasó a formar parte del Consejo original junto a Delgado y Cascini (luego se sumó Chicho Serna).