Di María, expulsado en Juventus por un codazo

Ángel Di María no tuvo una buena tarde en la visita de Juventus a Monza, en el marco de la séptima fecha de la Serie A de Italia. El rosarino no tuvo un buen desempeño y a los 40 minutos del primer tiempo fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores cuando el partido estaba empatado 0 a 0.

Juventus, que no estaba cómodo en su visita a Monza, no tuvo un gran aporte en ataque del rosarino que tuvo poca participación en el equipo. Y cuando se consumía la primera mitad, Di María recibió una pelota en la mitad de la cancha marcado por el stopper Armando Izzo.

El árbitro del partido, Fabio Maresca, no necesitó del VAR para tomar su decisión. El juez le mostró la roja a Di María sin dudarlo. Y aunque los jugadores de Juventus le exigían que revisara la jugada en el monitor, el árbitro no mostró fisuras en su determinación.

El argentino publicó una publicación en su cuenta de Instagram donde quiso pedir disculpas por su expulsión. El mensaje era el siguiente: “Quiero disculparme con todos por esta reacción inapropiada que tuve en el campo. Dejar al equipo con uno menos en un momento tan difícil en el campeonato nos hizo perder el partido. Perder es solo mi culpa. Lo siento mucho. Soy un profesional pero también un ser humano que comete errores y sabe reconocerlos”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCip3EMdtw1A%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOjVM8dnuSHuxVUmMZAnfLaXxu0a6c7I8L1ZBfLhVM86I2B5QqTWt18a65Y7xbIy58qRpg5DbrZCG77r3RbUWcZBoFrJJpoawKtcpqw0JTxqhhwPiOyGvrHBfczNCyBDD4cIZCVBVwY4I9ZBqflrCXEbfmhTOTZBsekblwzClN6h1nz1QT4X1wZD View this post on Instagram A post shared by Angel Di Maria (@angeldimariajm)

El ex del PSG no termina de aclimatarse a la liga italiana y, sobre todo, no se gana la confianza de Allegri, ya que éste tiende a sustituirle antes del pitido final. Di María todavía no ha completado un encuentro entero en estas primera siete jornadas de Serie A.