Roberto Iberra en Aconcagua Radio: "El mercado locativo se recuperó casi en un 45%"

No obstante, reconoció que el DNU no resolvió el déficit habitacional. Asimismo, destacó que la falta de créditos que fomenten el acceso a una vivienda propia pronuncia la tendencia negativa. “Perdimos el crédito individual y lamentablemente los sueldos se fueron quedando. No había sueldo que pudiera asumir un crédito”, completó en Aconcagua Radio 90.1.