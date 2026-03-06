6 de marzo de 2026
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 6 de marzo

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, viernes 6 de marzo. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este viernes 6 de marzo. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 06 de marzo

Resultados de La Primera (06/03) - Sorteo Nº 2292

A la cabeza: 3980

Todos los números:

  1. 3980
  2. 7005
  3. 2648
  4. 3827
  5. 7338
  6. 1124
  7. 0118
  8. 1895
  9. 3106
  10. 4349
  11. 1333
  12. 0389
  13. 3886
  14. 7858
  15. 1161
  16. 7034
  17. 6270
  18. 4821
  19. 6025
  20. 0143

    primera 06
Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

En todo el territorio provincial hay más de 400 agencias oficiales de Quiniela. Conocé cuál es la más cercana a tu domicilio en este listado.

quiniela de mendoza.jpg
Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 6 de marzo

Resultados de La Previa (6/03) - Sorteo Nº 1071

A la cabeza: 0321

  1. 0321
  2. 1099
  3. 0143
  4. 2684
  5. 1899
  6. 1341
  7. 3052
  8. 4660
  9. 8260
  10. 4918
  11. 6223
  12. 3284
  13. 7394
  14. 1787
  15. 3254
  16. 8502
  17. 7926
  18. 1066
  19. 7089
  20. 2197
La Previa - 060326
Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

Quiniela de mendoza, juegos de azar, resultados, vespertina, matutuina, nocturna
