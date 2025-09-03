Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 3 de septiembre

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este miércoles 3 de septiembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 03 de septiembre
Resultados de La Primera (03/09) - Sorteo Nº 2137
A la cabeza: 1153
Todos los números:
- 1153
- 0574
- 5733
- 0720
- 4807
- 6581
- 6259
- 9111
- 3854
- 5702
- 6361
- 9023
- 1965
- 5655
- 2471
- 4120
- 8045
- 2234
- 6885
- 8450