23 de febrero de 2026
en vivo Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 23 de febrero

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, sábado 23 de febrero. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este lunes 23 de febrero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 23 de febrero

Resultados de La Primera (23/02) - Sorteo Nº 2282

A la cabeza: 3741

Todos los números:

  1. 3741
  2. 6822
  3. 6329
  4. 6704
  5. 4248
  6. 7108
  7. 9253
  8. 2586
  9. 6104
  10. 5595
  11. 7249
  12. 8390
  13. 7506
  14. 0383
  15. 6754
  16. 9126
  17. 7824
  18. 4243
  19. 7704
  20. 5939

    primera 23
Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

En todo el territorio provincial hay más de 400 agencias oficiales de Quiniela. Conocé cuál es la más cercana a tu domicilio en este listado.

quiniela de mendoza.jpg
Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 23 de febrero

Resultados de La Previa (23/02) - Sorteo Nº 1061

A la cabeza: 5765

Todos los números:

  1. 5765
  2. 8800
  3. 3343
  4. 1239
  5. 2808
  6. 5538
  7. 7639
  8. 2309
  9. 3365
  10. 2535
  11. 8216
  12. 5898
  13. 5070
  14. 1437
  15. 9428
  16. 5915
  17. 6245
  18. 0479
  19. 4611
  20. 3958
    previa 23
Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

quiniela de mendoza.jpg
