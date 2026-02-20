20 de febrero de 2026
en vivo Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de febrero

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, viernes 20 de febrero. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este viernes 20 de febrero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela: conocé el significado de los números y los sueños

Los números que simbolizan los sueños son presentados en una lista, incluyendo personajes, animales, imágenes y símbolos que aparecen en el subconsciente y se cree que pueden atraer buena suerte. En esta nota, los detalles.

Quiniela: el significado de los sueños según los animales

Descubre el significado de los números de la quiniela asociados a los sueños con animales. En la nota toda la info.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 20 de febrero

Resultados de La Primera (20/02) - Sorteo Nº 2280

A la cabeza: 9807

Todos los números:

  1. 9807
  2. 5066
  3. 3358
  4. 3081
  5. 4192
  6. 0679
  7. 0013
  8. 0002
  9. 7154
  10. 2429
  11. 7133
  12. 7677
  13. 5236
  14. 2059
  15. 6470
  16. 0488
  17. 9262
  18. 7447
  19. 1357
  20. 8797
    primera 20
Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

En todo el territorio provincial hay más de 400 agencias oficiales de Quiniela. Conocé cuál es la más cercana a tu domicilio en este listado.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 20 de febrero

Resultados de La Previa (20/02) - Sorteo Nº 1059

A la cabeza: 6817

Todos los números:

  1. 6817
  2. 8361
  3. 2015
  4. 9580
  5. 2409
  6. 1323
  7. 7361
  8. 6349
  9. 2057
  10. 9468
  11. 4392
  12. 0903
  13. 8759
  14. 2524
  15. 4059
  16. 5958
  17. 0184
  18. 9163
  19. 9533
  20. 5663
Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

