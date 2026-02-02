2 de febrero de 2026

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de febrero

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, lunes 2 de febrero. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este lunes 2 de febrero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 2 de febrero

Resultados de La Primera (02/02) - Sorteo Nº 2264

A la cabeza: 1391

Todos los números:

  1. 1391
  2. 8196
  3. 8040
  4. 4198
  5. 7374
  6. 8516
  7. 2432
  8. 0297
  9. 9116
  10. 1172
  11. 7388
  12. 9895
  13. 8322
  14. 7958
  15. 6864
  16. 4927
  17. 7042
  18. 6326
  19. 5316
  20. 9655
Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 2 de febrero

Resultados de La Previa (2/2) - Sorteo Nº 1043

A la cabeza: 9187

