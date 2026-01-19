19 de enero de 2026
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de enero

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, lunes 19 de enero. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este lunes 19 de enero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 19 de enero

Resultados de La Primera (19/01) - Sorteo Nº 2252

A la cabeza: 2886

Todos los números:

  1. 2886
  2. 8950
  3. 5133
  4. 0682
  5. 8282
  6. 3242
  7. 4983
  8. 1062
  9. 4225
  10. 1139
  11. 9208
  12. 7889
  13. 8978
  14. 0619
  15. 3447
  16. 7381
  17. 9547
  18. 9316
  19. 3864
  20. 4672

Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

En todo el territorio provincial hay más de 400 agencias oficiales de Quiniela. Conocé cuál es la más cercana a tu domicilio en este listado.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 19 de enero

Resultados de La Previa (19/01) - Sorteo Nº 1031

A la cabeza: 8916

Todos los números

  1. 8916
  2. 5504
  3. 5535
  4. 3961
  5. 2539
  6. 4551
  7. 2099
  8. 6742
  9. 6870
  10. 9065
  11. 6381
  12. 0113
  13. 7462
  14. 6026
  15. 9019
  16. 8099
  17. 4393
  18. 0241
  19. 9335
  20. 0943
Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

