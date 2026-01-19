Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de enero.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este lunes 19 de enero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 19 de enero
Resultados de La Primera (19/01) - Sorteo Nº 2252
A la cabeza: 2886
Todos los números:
- 2886
- 8950
- 5133
- 0682
- 8282
- 3242
- 4983
- 1062
- 4225
- 1139
- 9208
- 7889
- 8978
- 0619
- 3447
- 7381
- 9547
- 9316
- 3864
- 4672