Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 16 de abril.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este jueves 16 de abril. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 16 de abril
Resultados de La Primera (16/04) - Sorteo Nº 2324
A la cabeza: 0887
Todos los números:
- 0887
- 2915
- 3083
- 9094
- 5283
- 0507
- 5977
- 3479
- 9413
- 6058
- 0507
- 3647
- 4827
- 6983
- 6452
- 6207
- 7595
- 4589
- 4479
- 8750