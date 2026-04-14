Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 14 de abril.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este martes 14 de abril. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 14 de abril
Resultados de La Previa (14/04) - Sorteo Nº 1101
A la cabeza: 7699
Todos los números:
- 7699
- 3035
- 3059
- 2060
- 4778
- 5767
- 7878
- 4172
- 1238
- 7905
- 1079
- 4512
- 2151
- 6995
- 9661
- 4804
- 2238
- 3688
- 3978
- 0024