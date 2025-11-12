12 de noviembre de 2025
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 12 de noviembre

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, miércoles 12 de noviembre. Extracto completo y cabezas de sorteo de la previa, primera, matutina, vespertina y nocturna.

Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este miércoles 12 de noviembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 12 de noviembre

Resultados de La Primera (12/11) - Sorteo Nº 2197

A la cabeza: 7766

Todos los números:

  1. 7766
  2. 4946
  3. 2773
  4. 9304
  5. 4869
  6. 7714
  7. 7406
  8. 7535
  9. 8753
  10. 4589
  11. 5718
  12. 7236
  13. 6451
  14. 5269
  15. 8816
  16. 6908
  17. 6387
  18. 2077
  19. 7309
  20. 4966
    primera 12
Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 12 de noviembre

Resultados de La Primera (12/11) - Sorteo Nº 976

A la cabeza: 4779

Todos los números:

  1. 4779
  2. 2099
  3. 1565
  4. 2958
  5. 5942
  6. 0532
  7. 7686
  8. 1877
  9. 9578
  10. 4838
  11. 1083
  12. 3812
  13. 3349
  14. 3669
  15. 3756
  16. 3002
  17. 2610
  18. 8370
  19. 2600
  20. 9945
    PREVIA 12
