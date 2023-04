¿Qué es la dislexia y cuál es su tratamiento?

Para comenzar a hablar sobre la dislexia , primero se la debe definir no como una enfermedad, sino como un trastorno del aprendizaje el cual dificulta la capacidad de lectura de quien lo padece. Esto genera a su vez dificultades para la comunicación verbal ya que impide la correcta relación entre los sonidos del habla con sus correspondientes letras y por ende, con las palabras.

La dislexia no se debe a problemas intelectuales, de la audición o de la vista . La mayoría de los niños con dislexia pueden tener un buen resultado en la escuela con un programa de tutorías o de educación especializada. El apoyo emocional también juega un papel importante.

Si bien la dislexia no tiene cura, la evaluación y la intervención tempranas dan excelentes resultados. Hay casos en los que, por años, la dislexia no se diagnostica y no se identifica hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda.